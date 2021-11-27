Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP tarafından verilen ve yılın en başarılı yazılım ve dijital dönüşüm projelerinin seçildiği “SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2021” sahiplerini buldu. MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, “İş Dönüşümü” kategorisinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri; “Bulut Dönüşümü” kategorisinde A101 Yeni Mağazacılık; “Hızlı Değer Yaratan Proje” kategorisinde UGETAM A.Ş. ve “Dijital Öncü” kategorisinde ise Martur Fompak International SAP Kalite Ödülleri’nin sahibi oldu.

Her yıl geleneksel hale gelen ve SAP’nin yenilikçi çözümlerini mükemmel bir şekilde iş süreçlerine entegre eden şirketlerin ödüllendirildiği 2021 yılı “SAP Türkiye Kalite Ödülleri”nin sahipleri belli oldu. Dünyanın en prestijli teknoloji ödülleri arasında yer alan SAP Kalite Ödülleri, SAP’nin global kalite ilkelerine uyum sağlayarak en başarılı inovasyon ve dönüşüm projelerini hayata geçiren kurumlara veriliyor. Sektörünü ve kendi iş süreçlerini uçtan uca dönüştüren projelere; İş Dönüşümü, Bulut Dönüşümü, Dijital Öncü ve Hızlı Değer Yaratan Proje olmak üzere 4 kategoride verilen ödüller, bu yıl MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Uğur Candan: ‘Türk şirketlerinin global arenadaki başarılarını kutlamaya devam edeceğiz’

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bu yıl SAP Türkiye’nin 20. kuruluş yılını kutladıklarını belirterek bu törenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu söyledi. Candan konuşmasına şöyle devam etti: “20 yıl önce en büyük hayalimiz Türkiye’de bir inovasyon ve Ar-Ge merkezi açılması idi. Bu hayalimiz gerçek oldu. 2013’ten bu yana SAP’nin büyük veri çözümünün en önemli bileşenleri, Teknopark İstanbul’daki SAP Geliştirme Merkezimizde Türk mühendisleri tarafından kodlanıyor. Bugün 60'tan fazla iş ortağımız, müşterilerimiz ve danışmanlarımız ile birlikte 10.000 kişiye yaklaşan büyük bir ekosistemi oluşturuyoruz. O günkü hayallerimizden biri de iş ortaklarımız ve işini dünya ölçeğinde iyi yapan şirketlerle birlikte büyüme arzusuydu. Bugün pek çok müşterimiz, bir Türk markası olarak dünya çapında başarılara imza atıyor, dünya kürsülerinde ödüller alıyor. En büyük arzumuz daha fazla Türk şirketi ile dünya çapında projelere imza atarak bu projelerin global pazarlarda örnek projeler olarak tanınmasını sağlamak. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde kurumlara hız ve çeviklik katan, referans niteliğinde bulut projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir bir dünya için teknolojinin gücünü kullanarak, geleceğimiz için sıfır atık, sıfır karbon ve sıfır eşitsizlik ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu ödül töreninde bizlerle olan ve değerli projelere imza atan tüm iş ortaklarımıza ve ödül alan müşterilerimize teşekkür ediyoruz”.

‘Hep birlikte Türkiye’nin geleceğini tasarlıyoruz’

Geleceğin teknolojilerine yön vermek için Türkiye’de genç mühendisler yetiştirdiklerini söyleyen Uğur Candan, “Mühendislik gücümüzle nitelikli iş gücü yetiştirme ve bu mühendislerin değer üretme yolculuğunda, iş ortaklarımız ve bugün sayısı 1400’ü aşan müşterimiz ile birlikte ilerliyoruz. 2018 yılında Türkiye’de başlattığımız SAP Genç Profesyoneller Programı gibi eğitim projeleri hayata geçiyor; iş birliği yaptığımız kurumlar, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Türkiye’nin geleceğini tasarlama hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu programdan mezun olan gençler, yüzde 100’e varan oranlarla iş ortaklarımızda veya müşterilerimizde istihdam ediliyor” diye konuştu.

Proje İBB’nin iştiraklerinde yaygınlaştırılacak

SAP Kalite Ödülleri’nde Hızlı Değer Yaratan Proje kategorisinde Kalite Ödülü’nü SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’dan alan UGETAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, 4 ay gibi rekor bir sürede tamamladıkları proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “UGETAM olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakiyiz. Dolayısıyla ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına alıyorum. UGETAM olarak yola çıkarken İnsan Kaynakları, satın alma, finans ve malzeme yönetimi gibi alanlarda standart süreçleri sağlamayı hedefledik. 12 İBB iştiraki, 153 kişiden oluşan bir ekiple önce kavramsal bir çalışma yaptık. Değerli iş ortağımız MBIS’in emeği ve SAP’nin katkılarıyla projemizi 4 ay gibi bir sürede tamamladık. UGETAM için geliştirdiğimiz bu projeyi yine İBB iştiraki olan Kiptaş’a da uyarlıyoruz. Kamu sektöründe referans bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Zaman ve maliyet açısından yarattığımız değerleri İBB’nin diğer iştiraklerinde de kullanmak en büyük kazanımımız olacak. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Rutinleşmiş işlerimizi akıllı RPA’lara bıraktık’

SAP Kalite Ödülleri’nde Dijital Öncü kategorisinde büyük ödül ise Martur Fompak International’ın oldu. Ödülü SAP Türkiye İş Ortakları Organizasyonu ve Genel Sektör Satış Genel Müdür Yardımcısı Orkun Dernek’ten alan Martur Fompak International Bilgi Teknolojileri Direktörü Özlem Altınışık ise şunları söyledi: “Martur Fompak International olarak 2014’ten bu yana her yıl proje ve değer yaratmaya çalışıyoruz. Ödüller de devamında geliyor. Projemizde değer yaratamayan ya da rutinleşmiş faaliyetlerimizi SAP’nin akıllı Robotik Süreç Otomasyonu robotlarına (SAP Intelligence RPA) bırakmayı, sonuçta da mükemmel bir müşteri deneyimi yaratmayı hedefledik. SAP Intelligent RPA, SAP HANA, SAP Fiori, SAP Conversational AI Chatbot (Yapay Zekâ akıllı sohbet yazılımı), SAP Qualtrics ürünleri ve Artırılmış Gerçeklik ürünlerinin her birinin birbirleri ile entegrasyonu sayesinde; %100 insandan bağımsız, gerçek zamanlı ve hatasız, şeffaf verilerin elde edilmesi ve 7 ülke, 23 üretim tesisimizde, uçtan uca tüm organizasyon kademelerinde paylaşılması sağlandı. Bu yüzden özellikle Dijital Pioneer (dijital öncü) ödülüne layık olmak bizim için anlamlı. Projemizle global platformlarda da ödüller alacağımıza inanıyoruz.”

‘13 ayda hayallerimizi gerçekleştirdik’

“İş Dönüşümü” kategorisinde Altın Ödül, 2020 yılında ülkemizde hayata geçirilen en büyük dijital dönüşüm projelerinden biri olan Vitramax projesi ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin (EYAP) oldu. Ödülü, SAP Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Musa Zorbozan’dan alan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP) BT Direktörü ve Dijital Lideri Alp Güldür şunları söyledi: “Vitramax projemiz gerçekten iddialı bir projeydi. 4 farklı ülkede 4 farklı dilde pandemiye rağmen başarıyla yürüttük. Pandemi öncesi başlamıştık ancak pandemiye rağmen uzaktan çalışarak devam ettik. 13 ayda canlıya geçtik. Değişen dünyada rekabet gücümüzü pekiştirmek ve yapmak istediğimiz projelere teknik altyapıyı sağlamak amacı ile başladığımız projemiz ile hayalimizi gerçekleştirdik.

‘Buluta geçince iş süreçlerimiz yüzde 50 sadeleşti’

Yılın Bulut Dönüşümü kategorisinde ise Altın Ödül A101’in oldu. A101’e ödülünü SAP Türkiye'nin Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan takdim etti. Ödülle ilgili konuşan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CTO) Bilal Genç, “Pandemi dönemi perakende sektörü için gerek beklenmedik talepler nedeniyle gerekse tedarik zinciri yönetimi anlamında stresli geçti. Böylesi bir dönemde proje yapmak gerçekten bizim için çok değerli. SAP S/4HANA dönüşümüyle birlikte içerideki süreçleri de değiştirmemiz gerekti. Buluta geçmemizle birlikte süreçlerimiz yüzde 50 oranında sadeleşti ve optimize edildi. Operasyonel anlamda da öğrendiğimiz çok şey oldu. Bulutla birlikte IT yönetiminde de süreç dönüşümü yaşadık. Bu dönüşüm hâlâ devam ediyor. Çünkü A101 olarak büyümeye devam edeceğiz. Büyürken de 10 bin değil de 20 bin mağaza olursak entegrasyonlarımızı nasıl daha hızlı yaparız sorusu bizim için artık soru olmaktan çıktı. Veriyi daha kolay kullanabileceğimiz bir dünyaya geldik. E-ticaretin geldiği noktayı düşünürsek müşterimizi de daha iyi tanıdığımız bir dünya yarattık. Gıda perakendesinde sağlam adımlarla yürümeye devam ediyoruz.”

SAP Kalite Ödülleri’nde “Bulut Dönüşümü” dalındaki büyük ödülü alan A101’in S/4HANA projesi, Türkiye’de HANA Enterprise Cloud (HEC) kurulum yaklaşımıyla yapılan ilk proje olarak öne çıkıyor. Proje, aynı zamanda kapsamı ve büyüklüğü açısından da sadece Türkiye’de değil, SAP Güney Avrupa bölgesinde de yapılmış en büyük HEC projelerinden biri.

A101 Danışma Kurulu Üyesi Orhan Dağlıoğlugil ise “Bizim için SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) projesine başlamak zor bir karar olmadı aslında. Çünkü A101’in vizyonunda büyümeye devam etmek, Türkiye sınırlarını aşmak ve gıda perakendesi alanında omnichannel (çoklu kanal) altyapısı kurmak gibi hedefleri var. Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmemizin yolu buluttan geçiyordu. Projemizi pandemiye rağmen başarıyla tamamladık. SAP ekipleriyle birlikte çalıştık, birlikte öğrendik. Gurur verici bir projeyi hayata geçirdik.” diye konuştu.