Türkiye, lider ülke vasfını fazlasıyla hak ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyüdüğünü ve zenginleştiğini belirterek, "Türkiye geldiği nokta itibarıyla lider ülke olma vasfını fazlasıyla hak ediyor." dedi.

Nebati, Tekirdağ'da iş dünyası temsilcileriyle bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve son yıllarda gösterdiği performansla dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda yaptıklarıyla lider ülke durumuna geldiğini ifade eden Nebati, "Büyük değişim, adeta sessiz devrim şeklinde gerçekleştirilen bu diriliş, Türkiye'yi sadece vatandaşlarını mutlu eden bir konumda değil aynı zamanda bölgesinin ve dünyanın önemli lider ülkelerinden birisi haline gelmesine sebep oldu. Türkiye önemli bir ülke, lider bir ülke bunu da sosyoekonomik alanda gerçekleştirdiği, kültürel alanda gerçekleştirdiği değişimle hak edecek noktaya geldi." diye konuştu.

Nebati, Türkiye'nin 2000 yılı öncesi yaşam kalitesiyle bugünkü yaşam kalitesinin değiştiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse '2000 yılında giydiğim kıyafetle, bindiğim arabayla, bindiğim uçakla şimdikiler arasında fark yok.' diyemez. Herkes şunun farkında, soframıza daha farklı yiyecekler geldi, gittiğimiz hastanelerdeki yatakların kalitesi değişti, okullarımızda fiziksel koşullar değişti, yollarımız bölünmüş yol haline geldi.

2000 yılı öncesi, sağlıkta yurt dışından gelen vatandaşlarımızın orada çalışıp da burada kaza geçirdiğinde bunlara sahip çıkan bir ülke varmış alıp götürüyormuş denilen bir noktadan, şimdi kendi hastalarımızın ambulanslarla, paletli ambulanslarla, jet ambulanslarla, taşındığı bir ülke haline geldik. Hastanelerde rehin tutulan ve hatta cenazelerimizin dahi alınamadığı Türkiye'den bugün geldiğimiz Türkiye'yi düşünmemiz idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor ve Türkiye geldiği nokta itibarıyla lider ülke olma vasfını fazlasıyla hak ediyor."

AK Parti'nin milletle yürüyen bir parti olduğunun altını çizen Nebati, Türkiye'nin bu sayede her türlü zor sürecin üstesinden geldiğini ve geleceğini kaydetti.

Nebati, Türkiye üzerinde oynanan oyunların birlik ve beraberlikle bertaraf edildiğini vurgulayarak, ekonomi ile ilgili çevrilen oyunun da boşa çıkarıldığını anlattı.

Ekonominin kötüye gideceğiyle ilgili çığırtkanlık yapanların kısa sürede sus pus olduğunu ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye, yine bir operasyona muhatap kaldı ama yine unuttular bu operasyonu yapanlar, bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha o günlerde 'dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın.' diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde.

Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var. Kasım ve aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman, çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bir vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa, bu vücut çok güçlüdür."

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve iş dünyası temsilcileri katıldı.