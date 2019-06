Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğini belirterek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı." dedi.

Büyükelçi Önen, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını söyledi.

Türkiye'den Çin'e kiraz ihracatının başlatılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Denetimi, Kontrol ve Genel İdaresi yetkilileri arasında müzakereleri tamamlanan "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde imzalandığını hatırlatan Önen, söz konusu protokoldeki şartların yerine getirilerek Çin'e kiraz ihracatının önünün açıldığını dile getirdi.

Protokol kapsamında Türkiye'nin kiraz ihracatında uygulanan 16 günlük soğuk depolama süreci nedeniyle bugüne kadar kayda değer bir ihracatın gerçekleşemediğine dikkati çeken Önen, "Raf ömrü kısa olan kirazda bekleme süresinin uzun olması bu ülkeye kiraz ihracatında en büyük engel olarak Türk girişimcisinin karşısına çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Önen, Türkiye'nin, 2018'de dünyadan 1,3 milyar dolar değerinde kiraz ithal eden Çin'e, depolama süresinin uzun olması nedeniyle sadece 27 bin dolarlık kiraz ihraç edebildiğini belirtti.



Çin'in kiraz pazarından daha fazla pay alabilmek için 3 saatlik bir süreci içeren fumigasyon yönteminin kullanılması hususundaki girişimlerin sonuç verdiğini vurgulayan Önen, "Böylece, 2018'de tüm dünyaya 162 milyon dolar değerinde kiraz ihraç eden ülkemiz ihracatçılarının, Çin pazarına erişiminin önündeki engel ortadan kalkmıştır." dedi.

Önen, iki ülke arasındaki "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğine işaret ederek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili uzun zamandır Çin makamlarına bürokratik girişimlerin yapıldığını ve Çinli ithalatçılara Türk kirazının kalitesini anlatarak süreçte desteklerini talep ettiklerinin altını çizen Önen, bu süreçte Ticaret Bakanlığının organizasyonu ile önemli kiraz ithalatçılarının Türkiye'de üreticiler ve ihracatçılar ile bir araya getirildiğini söyledi.



- Çin'in tarımsal ürün ithalatı her yıl yüzde 15 artıyor

Önen, Türk ihracatçısının Çin gıda pazarından daha fazla yararlanması için çalışmalara devam ettiklerine işaret ederek, "Kanatlı et, süt ve süt ürünleri, antep fıstığı, su ürünleri, narenciye başta olmak üzere tüm yaş meyve sebze ürünlerinde Çin pazarını ülkemiz ihracatçılarına açmak istiyoruz." diye konuştu.



Çin'in tarımsal ürün ithalatının her yıl yüzde 15 arttığını ve 2018'de 83 milyar dolar değerinde tarımsal ürün ithalatı gerçekleştirildiğine değinen Önen, Türkiye'nin bu pazardan yaş meyve, sebze ve işlenmiş tarım ürünleri bakımından daha fazla yararlanması için Türk firmaları ve ilgili ihracat birlikleriyle yakın çalışmalara devam edeceklerinini sözlerine ekledi.