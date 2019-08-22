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Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye’nin köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç, Almanya merkezli Flixmobiliy’e satılıyor. Satış için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor
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Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı.

Türkiye seyahat pazarının en köklü şirketlerinden olan Kamil Koç, Avrupa’da şehirlerarası seyahat hizmeti veren FlixBus’ın sefer ağına dahil oluyor. 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" denildi.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Flixmobility Kurucusu ve CEO’su Jochen Engert, ’’Kamil Koç’u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız. Şirket olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye’deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç’un neredeyse 100 yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız’’ ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE ABD'DE HİZMET VERİYOR

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.

TÜRKİYE'NİN İLK KARA YOLCU TAŞIMA ŞİRKETİ

1926 yılında kurulan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye'nin ilk kara yolu yolcu taşıma şirketi olarak 93 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Kâmil Koç toplam 67 il, 271 ilçede ve 861 bilet satış noktası bulunuyor. Firmanın ortalama bin 100 araçlık filosu bulunuyor. Şirket 2020'de bin 800 araçlık filoyla 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. bugün Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor.İHA

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Kamil KoçFlixmobiliyGöksu Seyahat Ve Taşımacılık A.Ş.
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