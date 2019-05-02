Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kongreye hazır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu bugün Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşiyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara'da düzenlenecek 75'inci Mali Genel Kurul toplantısı dolayısıyla bir araya geldi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu'na yoğun katılımcı bekleniyor.