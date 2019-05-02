Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu bugün Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşiyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara'da düzenlenecek 75'inci Mali Genel Kurul toplantısı dolayısıyla bir araya geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu'na yoğun katılımcı bekleniyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kongreye hazır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 75'inci Mali Genel Kurula hazır.
02 Mayıs 2019 Perşembe 09:49
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu bugün Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşiyor.