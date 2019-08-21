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Türkiye Orta Asya'ya yönelik yeni politika oluşturmalı

Türkiye'de genç işsizlik oranının artması gözlerin özellikle yurtdışından Türkiye'ye çalışmak için gelen ülke vatandaşlarına çevrilmesine neden oldu. Öncelikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Faruk Şen konu ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Türkiye Orta Asya'ya yönelik yeni politika oluşturmalı
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90’lı yılların başında bağımsızlıklarını kavuşan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne hükümet büyük atılımlar yapmış ve öğrencilerine burs vererek Türkiye ile olan bağlarını sağlamlaştırmak istemiştir. Daha sonra Türk iş adamları Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne gidip birçok işe girdiler ve bu arada FETÖ’cüler de üniversiteler başta olmak üzere Özbekistan dışında büyük atılımlar yaptılar.

İLİŞKİLER SOĞUDU

Bugün için ilişkilere baktığımız zaman biz bu ülkeden gelenlerden vize istemiyoruz. Özbek, Azeri, Kırgız işçileri Türkiye’ye gelip bütün iş piyasasını alt üst etmiş durumdalar. Kazakistan’dan gelen yeni zenginleri de Bodrum, Çeşme başta olmak üzere evler alıyorlar. Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz artık dibe vurmuş durumda. Bu ülkelere gittiğiniz zaman Türklere büyük bir sevgi gösterilmediği ortaya çıkıyor.

ORTA ASYADAN KAÇIŞ

Soğuk bir yaklaşım var. Burada yaşayan insanlar kendi ülkelerindeki işsizlik, esaret ve antidemokratik yaşamdan kaçarak Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Fakat bu Türkiye’yi sevdikleri anlamına gelmiyor.

HİÇ DESTEK GELMEDİ

Bu ülkeler Türkiye’den ilk başlarda büyük ölçüde yardım ve yatırım almalarına rağmen Türkiye’yi hiçbir konuda dış politika çerçevesinde desteklemediler. Bu ülkelerden hiçbiri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadı. Sözlüde olsa İslam İşbirliği Örgütü’nde Türkiye’nin tezlerine destek vermedi. Doğu Akdeniz’deki petrol aramalarında da Türkiye’nin tarafını tutmadılar.

GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

ABD’nin Türkiye’ye yaptırımı konusunda hep sessiz kaldılar. Bu açıdan Türkiye’nin yeni bir politika oluşturarak bu ülkelerle ilişkisini yeniden gözden geçirip ciddi bağlantılar yapması 

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Prof. Dr. Faruk ŞenOrta Asya Türk CumhuriyetleriOrta Asya
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