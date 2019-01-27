Türkiye süpermarket alışverişlerini e-ticaretten yapıyor!

Her altı ayda bir kategori bazında Türkiye’nin alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2018 yılının süpermarket kategorisi trendlerini de paylaştı. Rapora göre, 2017 yılıyla karşılaştırıldığında süpermarket kategorisi satışları 2018’de %78 artış gösterdi. 2018’de en çok talep gören ürün, önceki yılda olduğu gibi yine bebek bezi oldu. Bebek bezlerini çamaşır ve bulaşık deterjanı, kahve ve çay takip etti. Önceki yıla göre en çok artış gösteren ürünler ise bal, reçel, zeytin, peynir, yumurta gibi kahvaltılıklar, şarküteri ürünleri ve kahveler oldu. En çok 30-45 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017’ye göre %84 artış gösterdi. 2018’de gerçekleşen her 3 talebin 1’i İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Adana, Konya takip etti.



Türkiye güne iyi bir kahvaltıyla başlıyor

2018 yılında talep artış rekoru kıran yumurta satışları 10 katın üzerinde yükselme gösterdi. Hepsiburada, kahvaltı masasının vazgeçilmezleri arasında yer alan zeytin satışlarının 6 kat, peynirin 5 kat, reçelin 3 kat, balın ise 2 kat artış gösterdiğini açıkladı. 2018’de Türkiye’nin doya doya çay ve kahve keyfi yaptığını da belirtti. Dökme çay satışları 3 kat, kahve satışları ise 4 kat artış kaydetti. Trend raporuna göre kahvaltı keyfine eşlik eden şarküteri ürünlerine talep yaklaşık 6 kat arttı.



Bebek bezi birinciliğini korudu

Bebekli ailelerde, aile bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturan bebek bezi 2018’de de birinciliği kaptırmadı. Bebek bezi ardından çamaşır ve bulaşık deterjanı ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ebatlarının büyük olması, taşıma güçlüğü ve sık tüketilmesi nedeniyle bebek bezi ve özellikle büyük paketli deterjan ürünlerinin e-ticaretten satın alınması tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.



Poşetlerin paralı olması e-ticarete yönlendirdi

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren paralı poşet düzenlemesi sonrasında, internetten yapılan market alışverişlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı. Hepsiburada, 2018’in son 10 günüyle 2019’un ilk 10 günü karşılaştırıldığında, süpermarket kategori satışlarında %32 artış olduğunu aktardı.