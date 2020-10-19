Türkiye yeni bir başarı hikayesi yazıyor

DEİK Başkanı Olpak, “Ağustos ayında 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ile ülkemizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün milli enerjide yeni bir müjde daha verdi. Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyumuzda, Fatih sondaj gemimiz ile bulunan 85 milyar metreküplük yeni keşfimizle birlikte bulunan rezerv miktarımız 405 milyar metreküpe çıktı. Karadeniz’de keşfettiğimiz bu doğalgaz rezervi, tarihimdeki en büyük hidrokarbon kaynağımız olma özelliği taşıyor. Ülkemizin yerli ve milli hamleleriyle gurur duyuyoruz. Türkiye enerji bağımsızlığında yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladı. Bulunan rezervlerin kullanılmaya başlamasıyla enerji ithalatımızda önemli ölçüde azalma olacak bu da doğrudan cari dengemize pozitif katkı sunacak” dedi.

Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan milli enerjide yeni müjde ile ilgili yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Olpak, “Ağustos ayında yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve 320 milyar metreküplükleülke tarihimizin en büyük doğal gaz rezervi keşfinin ardından, Karadeniz’in Fatih’i olarak da adlandırabileceğimiz, yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih, yeni bir müjde getirdi. Cumhurbaşkanımızın bugün bizzat verdiği milli enerjide 85 milyar metreküplük yeni müjdeyle keşfedilen doğal gaz rezervimiz 405 milyar metreküpe çıktı. Enerji bağımsızlığımız adına tarihi ve gurur verici gelişmelere şahit oluyoruz. Yaklaşık iki ay arayla açıklanan doğal gaz keşiflerimiz ülkemizin ekonomisine katacağı ivmenin yanı sıra siyasi ve stratejik açıdan ülkemizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacak.

Ülkemizin her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında bir enerji ithalatı bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bölümünü ise doğal gaz ithalatımız oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bulunan rezervlerin 2023 yılından itibaren kullanılmaya başlamasıyla enerji ithalatımızda önemli ölçüde azalma olacak bu da doğrudan cari açığımızı azaltacak. Bununla birlikte, gaz konusunda transit ülke olmaktan çıkaracak proaktif girişimlerimizle, enerjide ihracat potansiyelimizin de ortaya çıkacağını ve bu alanda elde edeceğimiz işletim deneyiminin de bizi başka platformlara taşıyacağını düşünüyorum.

Devletimiz ve hükümetimizin benimsediği yerli ve milli hamleler, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırıyor. Bu hikâyenin kahramanları olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e ve sondaj çalışmalarında emeği geçen herkese, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.”