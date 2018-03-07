Türkiye'yi uçuracak OSB için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, Türkiye'nin havacılık ve uzay konusundaki iddiasını büyütecek Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Kazan ilçesi sınırlarında ve TAI’nin yanında 730 hektarlık alanda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin katılımlarıyla 7 yıl önce HAB için harekete geçildi. Geçen sürede projenin 1. kısım altyapı inşaatları yapımı için ihale aşamasına gelindi.

Bölgenin faaliyete geçmesiyle, uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayinin desteklenmesi, yerli ve yabancı firmaların bir araya getirerek sinerji sağlanması, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatın artırılması amaçlanıyor. Bölgede 15 bin kişinin istihdam edilmesi ve 5 milyar dolar ciro hedefleniyor.

Söz konusu potansiyel, savunma ve havacılık sanayisindeki KOBİ'leri de bölgeye yönlendirdi. Ürün ve kabiliyetlerini çeşitlendiren çok sayıda KOBİ, mevcut tesislerini bölgeye taşıyıp büyütmek için arsa talep etti.

Savunma ve havacılık sanayisine hizmet veren 200'e yakın nitelikli KOBİ'yi bünyesinde barındıran, üyeleri ASELSAN, TAI, TEI, HAVELSAN, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky gibi şirketlerin onaylı alt tedarikçisi olan Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) de projenin etkinliğinin artırılması için çeşitli platformlarda önerilerini dile getirdi.

- Arsa fiyatları 12 kat arttı

OSSA son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini içeren mektup gönderdi.

OSSA Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını taşıyan mektupta, başlangıçta arsa fiyatının metrekare için 20 lira olarak belirlendiği, aradan geçen 7 yılda fiyatın 12 kat artarak 250 liraya ulaştığına işaret edildi.

Ödeme planının yüzde 25 peşin, kalanı 48 ay vadeli olarak belirlendiğine değinilen mektupta, şu ifadelerde yer verildi:

"Şu anda arsa fiyatları çok yüksek olduğu için KOBİ’ler bu arsa bedellerini ödeyememektedir. Fabrika binalarını inşa edip, içine imalat tezgahlarını kurup, yatırımını ve üretimini başlatamamaktadır. Arsa fiyatları yükseldiği ve uzun vadeli krediler KOBİ’lere sunulamadığı için, yatırım hedefleri sekteye uğramıştır.

Ülkemiz sanayinin büyümesi yönünde, savunma ve havacılık sektöründeki KOBİ’lerimizin Kazan’daki bu bölgeye taşınması, TAI’nin etrafında güçlü yan sanayi sağlayacaktır. Aynı zamanda, ihracatın, istihdamın ve katma değerin artması sağlanacaktır. Yatırımlar, uygun fiyatlı arsa tayini, kamu destekli bina ve teçhizat kredileri ile hayata geçebilecektir.



ABD, Almanya gibi gelişmiş ülkeler, savunma ve havacılık sektöründeki firmalarımıza ücretsiz arsa tahsisi önererek yatırımları ülkelerine çekmek istemektedirler. Bizde ise bu arsa fiyatları ile yatırım yapmak isteyen firmaların gelişimi durdurulmaktadır. Kaçan teknolojiyi ülke olarak yakalamaya çalışmamız, sonrasında mümkün olmayacaktır. 195 üye KOBİ’si olan OSSA Kümelenmesi, ülkemizin bu alanda kritik teknolojileri üretebilmesi, dışa bağımlılığın sona ermesi için 24 saat üç vardiya esasıyla çalışmaktadır. Geleceğe yönelik ümitlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. Zatıalinizin sektörü sahiplenmesi ve yatırımlara olan inancı bu ümidimizin başlıca kaynağıdır."

- "5-6 TAI çıkabilir"

OSSA'nın değerlendirmelerine göre, HAB, Türkiye'de savunma ve havacılığın gelişiminde kritik önem taşıyor.

Bölgeye yönelik yatırımlar için 400 milyon liralık uzun vadeli kredi verilmesi halinde HAB'dan TAI gibi 5-6 ana yüklenici çıkabileceği vurgulanıyor. Bu desteğin verilmesiyle yatırımların 2 yılda devreye gireceği, 2 yılda da kendini amorti edeceği belirtiliyor.

HAB için vakit kaybına tahammül olmadığı vurgulanırken, savunma sanayisindeki alt yükleniciler ve KOBİ'lerin geldiği nokta itibarıyla talep edilmesi ve finansman konusundaki zorlukların aşılmasına destek verilmesi halinde tüm isteklerin karşılanabileceğine değiniliyor.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak, Özgün Helikopter, Atak helikopteri, ANKA, HÜRKUŞ projelerinin yanı sıra Boeing ve Airbus'ın elinde binlerce uçak siparişi bulunduğuna işaret edilerek, bu projelerin sağlıklı şekilde yürütülmesi, yurt dışındaki büyük iş potansiyelinin kaçırılmaması için HAB konusunda hızlı davranılması gerektiği belirtiliyor.