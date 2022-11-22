T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Jeopolitik Özel’ ana teması ile 21-22 Kasım’da Antalya’da Regnum Carya Otel’de yapılan 12. Türkiye Enerji Zirvesi’ne katıldı. Bakan Dönmez, Zirve’de yaptığı konuşmada, dünya enerji tarihinde belki de öngörülebilirliğin en az olduğu bir döneme girildiğine dikkat çekti ve “Bu durum kimi ülkeler için kriz, kimi ülkeler için fırsat demek. Bizler bu durumu fırsata çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin enerji merkezi olması yönünde dile getirilen uluslararası talepler de bir anda ortaya çıkmadı. Türkiye’nin son 20 yılda enerjide geçirdiği değişim ve dönüşümün bugün meyvelerini topluyoruz.” dedi.

Türkiye’nin bir günde bu noktaya gelmediğinin altını çizen Bakan Dönmez şöyle devam etti: “Bugün 7 uluslararası doğal gaz boru hattına, 2 kara, 2 deniz LNG tesisine(FSRU), 2 yer altı doğal gaz depolama tesisine sahibiz. Saros’ta yeni FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Fiyatların serbest piyasada oluştuğu Organize Toptan Doğal Gaz Piyasasına ve Vadeli Gaz Piyasasına sahibiz. TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dâhil olunca elimiz daha da güçlenecek”.

Enerjinin Yüzyılı söylemlerine dair açıklama yapan Bakan Dönmez, “Yerli doğal gaz, nükleer enerji, doğal gaz depolama tesislerimiz, uç ürün odaklı bor ve maden tesislerimiz, enerji piyasalarımız, YEKA’larımız aslında bütün bu yatırımlarımız bugün ya da yarının Türkiye’si için değil. Hepsi de gelecek 50 yılı, 60 yılı kapsayacak yatırımlar. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı’nı taşıyacak, sırtlayacak, bu hedeflere omuz verecek yatırımlar. Türkiye Yüzyılı’nı Yüzyılın Enerjisiyle aydınlatacağız. Yüzyılın Enerjisiyle gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye’nin anahtarını sunacağız. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah.” şeklinde konuştu.

T.C. Enerji Bakanlığı’nın himayelerinde, Enerji Fuarcılık tarafından ‘Enerji ve Jeopolitik Özel’ ana teması ile 21-22 Kasım’da Antalya’da Regnum Carya Otel’de yapılan 12. Türkiye Enerji Zirvesi’ne T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder, kamu ve özel sektör temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan’ın ‘hoşgeldiniz’ konuşmasıyla başlayan zirvede ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Grubu Başkanı Nurten Öztürk, Ak Enerji Genel Müdürü Serhan Gencer, Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak ve Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler de söz aldılar.