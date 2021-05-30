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Türkiye’de bir ilk

Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen “Dijital Abonelik Hizmetleri” ile Zorlu Enerji müşterileri abonelik işlemlerini imzaya gerek olmadan gerçekleştirebilecek, sözleşmelerini dijital olarak görüntüleyebilecek ve birçok abonelik sürecini yine dijital olarak tamamlayabilecek.

Türkiye’de bir ilk
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Türkiye için geleceğin temiz enerjisini üreten Zorlu Enerji, sektöründe bir ilke imza atarak “Dijital Abonelik Hizmetleri”ni devreye soktu. İş süreçlerini hızlandırdığı gibi kağıt tüketiminde tasarruf sağlayan çevre dostu projeyle her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlanacak ve 20 ton karbondioksit (CO2) salımının önüne geçilecek

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, çevre dostu bir projeyi daha hayata geçirerek, Türkiye’de bir ilke imza attı. Zorlu Enerji’nin zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla başlattığı “Dijital Abonelik Hizmetleri” ile her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlanacak ve 20 ton karbondioksit (CO2) salımının önüne geçilecek.

Tüm sözleşme süreçleri dijital takip edilebiliyor

Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen “Dijital Abonelik Hizmetleri” ile Zorlu Enerji müşterileri abonelik işlemlerini imzaya gerek olmadan gerçekleştirebilecek, sözleşmelerini dijital olarak görüntüleyebilecek ve birçok abonelik sürecini yine dijital olarak tamamlayabilecek.

Müşteriler mesafeli abonelik işlemlerine olanak sağlayan ‘Dijital Abonelik Hizmetleri’ni; Zorlu Enerji kurumsal web sitesi Elektrik Perakende Online İşlemler sayfası, e-devlet uygulaması, 08509333999 numaralı Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Dijital kanal sayısını artırarak müşterilerine farklı hizmet deneyimi yaşatmayı hedefleyen Zorlu Enerji, ‘Dijital Abonelik Hizmetleri’ ile yıl içerisinde aldığı 250 binin üzerindeki abonelik işlemlerinin yüzde 80’ini dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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