Türkiye’de Müteahhit Sayısıyla Kalite Aynı Oranda Gitmiyor MARİŞ cumartesi buluşmaları toplantısının konuğu Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün oldu.



“MARİŞ Cumartesi Buluşmaları” toplantısı, 17 Şubat 2018 Cumartesi Günü Pull Man İstanbul Airport Otel’de tertip edildi. Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün’ün konuşmacı misafir olduğu toplantıya yoğun ilgi vardı. Mardin Midyat’ta başlayan hayat serüveni ve 71 yıllık hayatına sığdırdığı tecrübeleri aktaran Yenigün, 100’ü aşkın misafire hitap etti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, başta Mithat Yenigün olmak üzere, katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Dernek çatısı altında güç birliği yaparak çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Akkuş, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan çalışmalarını yürüttüklerini ve önemli isimleri MARİŞ üyeleriyle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Son dönemlerde yaşanan sıcak gelişmelere değinen Yönetim Kurulu Başkanı, ülkenin doğrudan ya da dolaylı olarak yaşadığı olumsuzluklara rağmen ihracatta yaşanan çift haneli artışlara ve güven endeksinin pozitif yönde seyretmesine dikkat çekti. Akkuş; “Bugün devlet destekleri ve teşvikler hakkında sizlerle paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Çünkü bu destekleri kullanma konusunda istenen seviyede olmadığımızı düşünüyorum. İş adamları olarak Kalkınma ajanslarının desteklerini takip etmeli ve ülkemizin kalkınma sürecine destek vermeliyiz. Çünkü Doğu ve Güneydoğu’da atılacak adımlar, getireceği ticari ve beşeri kazanımların yanında, bölgeye karşı olan olumsuz algıları da kıracaktır” diyerek, yapılacak yatırımların önemine vurgu yaptı.

Abdülkadir Akkuş’un ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Mithat Yenigün, başarılarla dolu hayat hikayesini misafirlerle paylaştı.





“Türkiye’de Müteahhit Sayısıyla Kalite Aynı Oranda Gitmiyor”

İnşaat konusunda 1995 yılında Rusya’ya açıldıklarını ifade eden Mithat Yenigün, devlet desteklerinin iyi olduğunu fakat müteahhit sayısındaki fazlalık ve neticesinde düşen kaliteden dolayı yurtdışına ağırlık verdiklerini ifade etti. Başarılı işadamı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“5.000 çalışanımızın 1.000’e yakını Mardinli…”

Memlekete hizmet aklımızın bir köşesinde her zaman olmalı. Bölgemize küsme şansımız olamaz. Biz işimize yaradığı müddetçe bölgemiz insanını firmalarımızda çalıştırıyoruz. Fakat çalışan hemşehrimiz ya da akrabamız, kraldan çok kralcı hale gelir ve bize zarar vermeye başlarsa ilişkimizi sonlandırırız.

“Bölgemize Alkış Almak İçin Değil, Örnek Olmak İçin Sahip Çıkıyoruz”

Bölgemize hizmet etme kapsamında, Midyat’ta bulunan Kasrımızı, aslına uygun şekilde restore ettirerek otele çevirdik. Bu otelin hiçbir ticari özelliği yoktur. Kobani olaylarından sonra kapatmak zorunda kaldığımız bu oteli inşallah yakın zamanda tekrar faaliyete geçireceğiz. Midyat’ın tanıtımına katkı sağlayan bu otel, bölgemize gelen misafirleri büyülüyor diyebilirim. Rol model olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğim bu otel yurtdışında bir çok ziyaretçiyi de ağırladı.

“Ortaklık uzlaşmayı, uzlaşmak ise fedakarlığı gerektirir”

Ortaklık kültürünü oluşturun ve bunu geliştirmeye gayret edin. Güç birliği yaparsanız eğer kalıcı olabilirsiniz. Aksi halde bölünerek yok olmaya mahkumsunuz. Yaptığımız işlerle örnek teşkil ettiğimiz için, dürüstlüğümüzü ve ortaklık kültürümüzü bizden sonra gelenlere miras bırakmak zorundayız.



“Aile Anayasanızı Mutlaka oluşturun”

Bir çoğunuz aile şirketlerini yönetiyorsunuz. Kalıcı olabilmek için aile yasanızı oluşturun. Aksi halde sizden sonra aile yasasının yazılması imkansız hale gelir, sevgiyle kurulan birliktelikler sevgi olmadan sona erebilir.

Mithat Yenigün’ün konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Toplantıya iştirak eden misafirler merak ettikleri soruların cevaplarını alma şansı buldular. Soru cevap bölümünün ardından; günün anısına, MARİŞ Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Yenigün’e teşekkür plaketi takdim edildi. Mithat Yenigün’ün ardından, toplantının sponsorluğunu Akkuş Grup adına üstlenen MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş’a, Başkan Vekili Sabahattin Fidan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

