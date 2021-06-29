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Türkiye’nin ilk İnovatif OSB’si geleceğe yön verecek

MarmaraOSB ile Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi arasında “Üniversite Sanayi İş Birliği Kapsamında Yüksek Teknoloji Parkı Kurulması konusunda İş birliği Protokolü İmzalandı.

Türkiye’nin ilk İnovatif OSB’si geleceğe yön verecek
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İstanbul Beykoz’da bulunan tarihi Göksu Kasrının bahçesinde düzenlenen Çalıştay ve İmza törenine; Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ve Teknokent Müdürü Doç. Dr. Harun Özbay katılırken, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile, Marmara OSB de yüksek teknoloji, makine, savunma sanayi, otomobil, kalıp teknolojileri, elektronik ve  IOT  konularında  yatırım yapacak olan  seçkin bir sanayici grubu katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MarmaraOSB Başkanı ÇAY; Marmara OSB’nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini, Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişmesi için daha da hızlı olmaları gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin seçkin sanayicilerinin büyük bir ilgisine mazhar olduklarını ve halihazırda %90 dan fazla doluluk oranına sahip olduklarını ifade eden Çay, “Yerli ve yabancı pek çok yatırımcı bölgemize gelmek için bizlerden yer talep etmekteler.” dedi. Bölgeyi Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü haline getirmek istediklerini söyleyen Başkan Çay, Üniversitemizle birlikte kuracağımız Teknokent’te farklı bir model uygulayarak, Üretim Atölyeli Ofislerle Teknokent’in sadece yazılım firmalarından oluşmayıp, tasarım ve üretim yapan, ürün geliştiren ve patent alarak bu üretimini dünyaya satabilen bir yapıda kurguladıklarını ifade etti. 

Başkan Saadettin ÇAY konuşmasında, bölgenin ekolojik özelliklerine de değinerek, OSB’nin projelendirmesinde temel prensibimiz ve olmazsa olmazımız “Canlı Hayatına duyarlılık” dedi.

Konuşmasının sonunda Rektör Özdemir’le tanışmasından alıntı yapan Başkan Çay; “ Rektörümüz OSB’mizin tescilin ardından  büyük bir mütevazilik göstererek bizlerle görüşmek istediğini Kaymakamımıza iletmişti. Görüşmemizde de, bölgeye gelecek sanayicilerin talepleri doğrultusunda üniversitedeki bölümleri şekillendireceğini söyledi. Bu alicenaplığı karşısında Sayın rektörümüze huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ederim. Eminim ki; Üniversitemiz ve Hocalarımız OSB’miz ve biz sanayicilere değerli bir vizyon, gelecek hedeflerimiz konusunda büyük katkılar sağlayacaklardır.”  dedi

Başkan Çay’ın ardından, Konukları selamlayan Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR ise yaptığı açılış konuşmasında, Yeni bir üniversite olmalarına rağmen, hem akademik kadro yapısı hem de bilimsel alt yapısı bakımından önemli başarılar elde edilmeye başlandığını, MarmaraOSB ile birlikte Teknokent ve Üniversite-Sanayi İş birliği çerçevesinde güzel işlere imza atacaklarını umduğunu ifade etti.
Rektör Özdemir, Marmara OSB ile birlikte Üniversitenin fakülte ve bilimsel altyapısını şekillendireceklerini, sanayicilerin ihtiyacına odaklı branşlarda fakülteler açacaklarını ifade ederek, sanayicilerin her türlü araştırma ve geliştirme projelerine destek olacaklarını  söyledi.

Teknokent Genel Müdürü Doç.Dr. Harun Özbay ise Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB ile  birlikte kurulacak olan B17Tk Teknokent hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ise katılımcı firmaların sorularını cevaplayarak “Nasıl bir Teknokent?” sorusuna verilen cevapları ve önerileri dinleyip notlar aldı.

Bazı sanayicilerin Kurulacak Teknokent bünyesinde Kuluçka Merkezindeki projelere sponsor olmak isteklerini ifade etmesi üzerine, Marmara OSB Başkanı Saadettin ÇAY  “Kuracağımız B17Tk Teknokent’te Sanayicilerimiz ihtiyaçları olan projeleri için ilan çıkacak ve Üniversitemizle birlikte bu projelerde Kuluçka Ofiste yer almak isteyen öğrencilerimize tüm masraflarını OSB’miz ve Sponsor Sanayicilerimizin karşılayacağı bir çalışma ve geliştirme ortamı hazırlayacağız. Bunun için OSB Bünyesinde bir Proje Patent Ofisi Kurduk, şimdiden sanayicilerimizin kümelenmelerini ve proje taleplerini toplamaya başladık.

Kuluçka sürecinde başarılı olan projeleri yine OSB ve Sanayicilerimizin sponsorluğunda patentini ve faydalı model tescilini alıp, ticari ürün haline getirecek ve yapılan projeye ve kurulacak olan şirkete de ortak olacağız. 
Programın sonunda, Rektör Özdemir ve OSB Başkanı Çay arasında İş Birliği Protokolü imzalanarak gece sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
B17Tk TeknokentProf. Dr. Feyzullah TemurtaşProf. Dr. Süleyman ÖzdemirBandırma On Yedi Eylül ÜniversitesiMarmara OSB Başkanı Saadettin ÇAY
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