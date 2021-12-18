Türkiye’nin İlk Propolis Konferansı Gerçekleştirildi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın moderatörlüğünde diyetisyen, eczacı ve hekim olmak üzere 200’ü aşkın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantı İstiklal Marşı ive açılış konuşmaları ile başladı. Program akışına göre; Prof. Dr. Tanju Besler "İnsan Beslenmesinde ve Sağlığında Propolis’in Yeri”, Prof. Dr. Zekayi Kutlubay “Dermatolojide Propolis”, Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “Her Arı Ürünü Aynı Değildir. Arı Ürünlerinde Kalite Sorunları”, Doç. Dr. Engin Celep ise"Eczacılıkta Apiterapinin Yeri" başlıklı sunumlarını paylaştı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 11:21