TÜRKİYE’NİN İNOVASYON LİDERİ ULUSOY UN

“Türkiye’nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi” mottosuyla yayın hayatına 24 yıldır devam eden Platin Dergisi tarafından bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos iş birliğiyle belirlenen ve ülke ekonomisine katkı sunan şirketleri bir araya getiren “Platin Global 100 Endeksi” kapsamında başarılı şirketler 28 Aralık Perşembe akşamı düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katılım gösterdi. Endeks kapsamında gerçekleştirilen ve teması “İnovasyon” olarak belirlenen ödül töreni kapsamında inovasyonda başarılı Türkiye’ye önemli katkı sunan 10 şirkete ödülleri takdim edildi. 5 yıldır IPSOS iş birliğiyle belirlenen “Platin Global 100 Endeksi”nde, Türkiye'yi global arenada ihracatla fark yaratan şirketler yer alıyor ve 10 sektörün 10 lider firmasının belirlenmesi için 1 yıl boyunca araştırma yapılıyor. Her sene belirlenen bir tema eşliğinde yapılan endeksin bu yılki konusuysa inovasyondu. Sektörlerinde inovasyon liderlerinin açıklandığı ödül gecesinde, Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden biri olan Ulusoy Un da gıda sektörünün inovasyon lideri oldu. Törende ödülü alan Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un, bugün 92 ülkeye ihracat yapan, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gıda güvenliğine hizmet eden bir şirket. Aynı zamanda Söke Un çatısı altında inovatif ürünleriyle glutensiz, zenginleştirilmiş unlarıyla insanların daha sağlıklı beslenmesi için üzerine düşeni yapan bir şirket. Ödülü, 1969 yılında şirketimizin temellerini atarak bugünlere ulaşmamıza yol açan, insanların beslenmesi, kutsal ekmeğine ulaşması için ömrünü adayan, 1 ay önce kaybettiğimiz babam, Ulusoy Un Kurucu ve Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy’a atfediyorum” dedi. 2021 yılına dair yapılan Türkiye’nin en büyük şirketleri araştırmalarında yerini sağlamlaştıran Ulusoy Un, TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 323. ihracatçısı, Fortune 500 listesine göre 71. ve Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük 86. firması olmuştu. Ulusoy Un, son olarak da Ekonomist dergisinin gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında da 28. sırada yerini almıştı.