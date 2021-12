Türkiye’nin on başarılı genci açıklandı JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin 1981 yılından bu yana düzenlediği Ten Outstanding Young Persons of the World programının Türkiye ayağı olan 27. TOYP: Türkiye’nin On Başarılı Genci programının birincileri 2 Aralık’ta Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 19:21