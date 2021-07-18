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TÜRKTOB'dan iş birliği talebi

TÜRKTOB ve ECOSA Başkanı Savaş Akcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan iş birliğinin hızlanması için destek istedi

TÜRKTOB'dan iş birliği talebi
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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

ECOSA üyesi olan Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te düzenlenen ‘’Orta ve Güney Asya: Sınamalar ve Fırsatlar’’ konulu konferansa katılmak üzere ülkeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslarına katılan TÜRKTOB ve ECOSA Başkanı Savaş Akcan, %99’u ihracat olan 10 milyon dolarlık ticaret hacminin artması gerektiğini, Türkiye’nin tohumculuk sektörünün her alanında iş birliğine açık olduğunu ve ECOSA’nın bu amaç doğrultusunda yaptığı çalışmaları gündeme getirdi.

Akcan, bu çalışmaların ve tohumculuk sektörü için çok önemli olan karantina uygulamalarının bütünleştirilmesine yönelik faaliyetlerin hızlanması için Bakan Çavuşoğlu’undan destek talep etti.

Akcan, Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
#mevlüt çavuşoğlu#savaş Akcan#ecosa#türktob
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