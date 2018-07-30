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TÜRSAB'ın denetim yetkileri arttı

TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren, belgelerini amacı dışında kullanan seyahat acentalarını, bundan sonra tek başına denetleyebilecek - Birlik, bundan sonra yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentaların, savunmalarını alarak "doğrudan belge iptali" istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletebilecek

TÜRSAB'ın denetim yetkileri arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) denetim yetkileri, turizme zarar veren faaliyetlerin önlenmesi için artırıldı.
TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, son günlerde turistlere yönelik fahiş fiyat uygulamaları, acenta belgelerinin kiraya verilmesi ve bazı acentalara ait TÜRSAB belgelerinin, UBER faaliyetlerinde kullanılmasıyla ilgili şikayetler üzerine, birliğin müracaatıyla harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine dağıtımlı olarak yayınladığı genelgeyle TÜRSAB'ın denetim yetkisinin sınırlarını genişletti.
Söz konusu genelgeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreci hızlandırmak için tek başına denetim yapma ve savunma almayı TÜRSAB'ın yapabilmesi için yetki verdi.

Bürokratik sürecin kısaltılmasını amaçlayan genelgede, "Ülke turizmine zarar verici faaliyetlerde bulunan acentalara yönelik denetimler ve denetimlere ilişkin idari işlemlerin hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.


- TÜRSAB "doğrudan belge iptalini" isteyebilecek


Genelgeyle verilen yetki sayesinde TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren seyahat acentalarını tek başına denetleyip savunmasını alabilecek. Yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentelerin hakkında hazırladığı dosyaları ise "doğrudan belge iptali" istemi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletebilecek.

Yönetmeliğin TÜRSAB'a tanıdığı yetki ile müşteriyi aldatan, ülke turizmine zarar veren faaliyetlerde bulunan seyahat acentalarının, işletme belgesi iptal edildikten sonra benzeri veya andıran isimlerle belgenin başka bir kişi veya kurum tarafından yeniden alınması da mümkün olmayacak.

İlgili şikayetler "444 45 50" ve "0212 259 84 04" numaralı telefonlardan ya da "tursab@tursab.org.tr" elektronik posta vasıtasıyla TÜRSAB'a ulaştırılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TURSABTurizm
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