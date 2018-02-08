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TÜRSAB temsilcileri Bulgaristan'da

- TÜRSAB temsilcileri, Bulgar meslektaşlarıyla buluştu

TÜRSAB temsilcileri Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerini, Bulgar meslektaşlarıyla çalışma toplantısında buluşturdu.
Başkent Sofya'da yapılan çalışma toplantısına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ela Atakan, THY Bulgaristan Müdürü Mehmet Gürkaynak ve sektörden 20'den fazla turizm acente temsilcisi katıldı.
Etkinliğin açılışından sonra AA muhabirine açıklama yapan Ulusoy, "Turizm acentelerine baktığımızda, ben onları, ilişkileri, halkları bir araya getiren köprü inşaatçıları olarak da görüyorum." dedi.
Ulusoy, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yakın bağlara işaret ederek, "Komşu ülke olarak iki halk arasındaki anlayış turistik faaliyetlerle birlikte güçlendiriliyor." diye konuştu.
Türklerin Bulgaristan'a gelen turist sayısı bakımından 3. sırada yer aldığına işaret eden Ulusoy, Bulgar vatandaşlarını da Türkiye'yi önemli bir turistik destinasyon olarak gördüklerini belirtti. Ulusoy, Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Müşavirliğinin bu gibi girişimlere gelecekte de destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Atakan da 10 senedir THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak Türkiye turizminin tanıtımını gerçekleştirdiği söyledi. Yurt dışına turist götüren seyahat acenteleri ile Türkiye'ye turist getiren acenteleri buluşturduklarını anlatan Atakan, "Bizim buradaki en büyük amacımız ülkemizi tanıtmaktır." dedi.
THY Bulgaristan Müdürü Gürkaynak da Bulgaristan ve Türkiye'nin senelerdir yan yana yaşayan iki komşu olduğuna işaret ederek, "2017 senesi verilerinde Bulgaristan'a gelen turist sayısına baktığımızda Türkiye 1. sırada. Aynı şekilde biz de Bulgar turistleri Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Bu nedenle detaylı Türkiye tanıtımına girdik." ifadesini kullandı.
Gürkaynak, haftada Sofya'dan 18, Varna'dan da 7 uçuşla Bulgar turistleri Türkiye'nin bütün turistik merkezlerine taşımak istediklerini dile getirdi.
Organizasyonda, Edirne Belediyesi adına yapılan sunumda da Bulgaristan sınırına yakın şehrin turistik, kültürel ve tarihi özellikleri anlatıldı.
Toplantının devamında TÜRSAB temsilcileri, Bulgar meslektaşları ile görüşmeler yaparak, karşılıklı işbirliği alanında yeni hedefler belirledi.

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TURSABThyTanıtımBulgaristan
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