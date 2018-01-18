TÜSİAD'a göre Türkiye yüzde 4.5 büyüyecek

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ne (TÜSİAD) göre, Türkiye ekonomisi, bu yıl yüzde 4,5 büyüyecek.

"2018 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı rapor, TÜSİAD 48. Olağan Genel Kurulu'nda katılımcılarla paylaşıldı.

Raporda, 2018'de Türkiye ekonomisinde büyümenin ihracat ve iç talep arasında nispeten dengeli olacağının beklendiği belirtildi.

Net dış talebin büyümeye sınırlı pozitif bir katkısının olacağı tahmin edilen raporda, buradaki temel belirleyicilerin; Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki büyüme, petrol ve diğer ham madde fiyatlarında artış ve bölgesel jeopolitik riskler olacağı bildirildi.

Kurdaki artışın enflasyonu artıracağı ve tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceği, vergi artışlarının da tüketimi kısıtlayabileceği öngörülen raporda, bu nedenle özel tüketimdeki artışın sınırlı olacağı tahmininde bulunuldu.



- Enflasyon tahmini yüzde 9,8



TÜSİAD raporunda, "Yatırımların ise artan siyasi belirsizlikler, güvenlik sorunları ve küresel koşulların finansman maliyeti üzerinde yaptığı baskı nedeniyle zayıf seyrine devam etmesi beklenmektedir. Kamu harcamalarının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceği varsayılmıştır. Bu durumda büyümeye buradan gelecek katkı sınırlı olacaktır." denildi.

Raporda, daha sıkı mali ve para politikası, daha küçük ölçekli Kredi Garanti Fonu (KGF) programı ile 2018 yılında büyümenin bir miktar yavaşlayarak yüzde 4,5'e düşeceği tahminine yer verildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) oldukça hızlı büyüyen Amerikan ekonomisinde beklenmeyen bir yavaşlama olmadığı takdirde 3 faiz artışı projeksiyonunu gerçekleştirebileceği, vergi indirimleri ve giderek ısınan iş gücü piyasasının da bunu destekleyeceği belirtilen raporda, "Bu durumda dolar cinsinden fonlama maliyetlerinde artış olacağını ve bunun TL üzerinde olumsuz yönde etki yapabileceğini değerlendirmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 9,8, işsizliğin ise yüzde 10,5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verilen raporda, hükümetin, uzun zamandır ajandasında olan ve OVP'de de belirtilen reform programını gerçekleştirmesi ya da bu yönde atılacak her türlü adımın büyüme ve yatırımları destekleyeceği bildirildi.

Raporda, 2018 yılında ihracatın 166 milyar dolar, cari açık işlemler açığının da yüzde 5,4 olmasının beklendiği kaydedildi.