TÜSİAD Mesleki ilkeleri imzaladı

Kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını azami ölçüde yerine getirmek, yüksek anlayış ve iş birliği içinde sağlıklı bir iş modeli oluşturmak amacıyla yola çıkan Bilişim Medyası Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), 2016 yılında 'İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler'i kabul etti. İmzacı taraflar, bu ilkelerin yaygınlaştırılması, mükemmelleştirilmesi ve uygulamanın izlenmesi konusunda iş birliği yapma konusunda fikir birliğine vardı.

İş dünyasının konu kapsamındaki önemli rolü çerçevesinde, TÜSİAD da bu girişime destek verdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 20 Şubat 2018 tarihinde TÜSİAD'da düzenlenen toplantıda belgeyi imzalayarak, ilkelere desteğini açıkladı. İmza törenine Bilişim Medyası Derneği (BMD), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Reklamverenler Derneği (RVD), TOBB Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) başkanları katıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İletişim ve medya ilişkileri yönetimi kapsamındaki tüm paydaşların, işbirliği içinde sorunları tespit etme ve çözme yönünde göstermiş olduğu bu girişimi çok önemsiyoruz. Ortaya konan bu irade ile medya mensupları, halkla ilişkiler profesyonelleri, kurumsal iletişimciler; dolayısıyla tüm taraflar için çok daha sağlıklı bir iletişim ortamının oluşacağına inanıyoruz. İş dünyasının da konu ile ilgili sorumluluğun bilinciyle bu girişime destek vermek istedik. TÜSİAD'ın bu adımının, bu ilkelerin daha fazla kurum tarafından benimsenmesine ve iş dünyasında yayılmasına katkıda bulunmasını umut ediyoruz."