TUSID Fuarı'na yabancı alım heyetleri akın etti

İSTANBUL (AA) - Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında faaliyet gösteren 800 üretici, 60 ülkeden alım heyeti ile Hostech By TUSID-23. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nda bir araya geldi.

CNR EXPO'dan yapılan açıklamaya göre, otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan HOSTECH by TUSİD, 24-28 Ekim'de CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirildi.

CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) iş birliği ile düzenlenen fuara 60 ülkeden alım heyeti katıldı. Ziyaretçi sayısının 60 bini aşan fuarda, Türkiye’de lider konumundaki firmalar ile dünyanın en önemli üreticilerinin de aralarında bulunduğu 800 firma yer aldı.

Fuarda sektör temsilcileri olan otel ve ağırlama profesyonelleri, endüstriyel yemek üreticileri, pastane ve fırın işletmecileri, kuru temizleme ve çamaşırhane işletmecileri, kafeterya ve kantin işletmecileri ile kafe ve bar işletmecileri 80 bin metrekareye yayılan alanda yeni ürünlerini sergiledi. Fuarın ilk iki günü gerçekleşen B2B eşleştirme programı ile ürün gruplarına göre kategorize edilen katılımcılar, uluslararası alım heyetleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



- "Yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni ihracat bağlantısı gerçekleşti"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı ve Öztiryakiler Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, HOSTECH by TUSİD’e yoğun bir yabancı ilgisinin olduğunu belirtti.

Öztiryaki, fuarda bütün salonların dolduğunu, yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni ihracat bağlantısının gerçekleştiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Dernek olarak tüm network'lerini birleştirdiklerini ve bir havuzun içine koyduklarını aktaran Öztiryaki, misafirlerin bu havuz içerisinden Türkiye'ye davet edildiğini kaydetti.