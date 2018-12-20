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TV indirme oranı 1 milyonu aştı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyata ulaştırıyoruz. Vodafone TV, bugüne kadar 1 milyondan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza attı"

TV indirme oranı 1 milyonu aştı
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İSTANBUL (AA) - Vodafone’un Google Play ve App Store online mağazalarından ücretsiz erişilebilen TV servisi Vodafone TV, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içerikleriyle kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Google Play ve App Store online mağazalarından ücretsiz erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 1 milyondan fazla kez indirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, internet kullanımının her geçen gün arttığını, buna bağlı olarak video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirterek, şunları kaydetti:
“Vodafone olarak, toplam telekomünikasyon şirketi olma hedefimiz doğrultusunda yenilikçi sabit, mobil ve içerik servisleri sunmaya devam ediyoruz. Günümüzde sabit ve mobil data kullanımı hızla artıyor. Buna bağlı olarak, TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyata ulaştırıyoruz. Vodafone TV, bugüne kadar 1 milyondan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza attı. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz.”

- Akan yayının kontrolü kullanıcılarda

Verilen bilgiye göre, Vodafone TV kullanıcıları, kanallardaki yayın akışını durdurup tekrar oynatabiliyor ve 24 saate kadar geri alabiliyor. Ayrıca, hatırlatıcılar kurarak kaçırmak istemedikleri TV programları başlamadan önce uyarı alabiliyor.
Favori kanallar listesi hazırlama ve aranılan programı hızla bulmak için program arama gibi imkanlar sunan Vodafone TV ile akan yayını takip etmek yerine özgürce kullanmak mümkün oluyor.
Vodafone TV’de her yaştan her zevke hitap edecek çok özel içerikler sunuluyor. Vodafone TV kullanıcıları, en çok izlenen 70’i aşkın TV kanalını ve binlerce seç-izle içeriği, gişede yüksek hasılat yapan güncel yabancı filmleri, dünyanın en çok sevilen çizgi filmlerini, yüzlerce tematik ve hobi içeriğini, binlerce soru-cevap videosunu akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden mobil veya Wi-Fi bağlantısıyla izleyebiliyor.
Vodafone TV aboneleri için 1,9 TL, 4,9 TL, 9,9 TL aylık ücretlerle 3 ayrı paket ilk ay ücretsiz deneme fırsatı ile sunuluyor. Vodafone TV Full paket, internetten harcamıyor.

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