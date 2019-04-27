TZOB: ”Ramazan öncesi fiyatları açıklıyoruz…”

TZOB’un 2007 yılından bu yana Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca üretici ve market fiyatlarını mercek altında tuttuğu “Ramazan Fırsatçılığı Yapılmasın” kampanyası 13. yılında da devam ediyor…



“Ramazan Fırsatçılığı Yapılmasın”kampanyası 13. yılında da devam ediyor… Ramazana sayılı günler kala üretici ve market fiyatları ne durumda?



Ürün tarlada, halde, pazarda, markette kaç lira?



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenleyeceği basın toplantısında, Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatlarını açıklayacak; Ramazan ayında görülebilecek gıda fiyat artışları konusunda uyarılarda bulunacak.



2007 yılından bu yana, Ramazan öncesi fırsatçılığa izin verilmemesi konusunda çalışmalar yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, bu Ramazan boyunca da üretici ve market fiyatlarını takip ederek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.



Konuyla ilgili olarak TZOB Genel Başkanı Bayraktar, bugün 10.30’da TZOB Genel Merkezi’nde basın toplantısı yapacaktır.