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Uber'in 57 milyon kullanıcısının bilgileri çalındı

- Kullanıcıların isim, elektronik posta ve telefon numaralarının çalınan bilgiler arasında olduğu bildirildi

Uber'in 57 milyon kullanıcısının bilgileri çalındı

NEW YORK (AA) - Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, geçen sene gerçekleşen bir siber saldırı sonucu 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını duyurdu.
Uber'den yapılan açıklamada, geçen yılın ekim ayında iki kişi tarafından gerçekleştirilen siber saldırı sonucu şirketin dünya genelinde 57 milyon kullanıcısının isimleri, elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının çalındığı belirtildi.
Açıklamada, ABD'de Uber üzerinden sürücülük yapan 600 bin kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin de saldırıda ele geçirildiği aktarıldı.
Kullanıcıların ve sürücülerin banka bilgileri, kredi kartı numaraları, seyahat ettikleri güzergahlar, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının saldırıdan etkilenmediği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının ortaya çıkmasının ardından Uber'in gerekli güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, "Bunların hiçbiri olmamalıydı. Olanlar için bahane üretmeyeceğim. Geçmişi silemem ama her Uber çalışanı adına hatalarımızdan ders çıkaracağımızın sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı.
Söz konusu saldırı sırasında Uber'de görev almayan Khosrowshahi, Uber'in kurucusu ve CEO'su Travis Kalanick'in bu yılın haziran ayında istifa etmesinin ardından ağustos ayında bu göreve başlamıştı.
ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber'in bu olayı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100 bin dolar (396 bin Türk lirası) ödeme yaptığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siber SaldırıUber
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