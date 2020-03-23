Üç büyük ilde 2 milyondan fazla insan sokağa çıkamıyor!

Google, Apple dünyanın en büyük şirketlerine dijital harita sağlayan ve Türkiye’nin her noktasını karış karış ölçümlediği için “Türkiye’nin dijital haritacısı” olarak bilinen Başarsoft, üç büyük ilde koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak evden çıkamayan 65 yaş üstü insanların nüfusa göre dağılımını araştırdı.

Buna göre dışarı çıkamayan 65 yaş üstü insanların en fazla olduğu il, Türkiye’nin de nüfus olarak en kalabalık olan ili İstanbul’da görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre 15 milyon 519 bin 267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’da 1 milyon 79 bin 196 kişi 65 yaşın üstünde ve şu anda dışarıya çıkamıyor.

İstanbul’u 493 bin 673 kişi ile 4 milyon 367 bin 251 kişilik nüfusa sahip İzmir izliyor. 5 milyon 639 bin 76 kişilik Ankara’da ise 486 bin 783 kişi sokağa çıkma yasağına uymak zorunda. Üç büyük ilde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü insan sayısı 2 milyon 59 bin 652.





Yasak en fazla İzmir’i etkiliyor

Oransal olarak bakıldığında ise sıralama değişiyor. Her ne kadar İstanbul’da sokağa çıkma yasağına uymak zorunda olan kişi sayısı Ankara ve İzmir’in toplamını geçse de nüfusun yüzde 11,3’ünün sokağa çıkmasının yasak olduğu İzmir, oransal olarak ilk sırada yer alıyor. İzmir’i nüfusunun yüzde 8,63’ünün sokağa çıkması yasak olan Ankara izliyor. İstanbul’da ise 65 yaş üstü insanların oranı toplam nüfusun yüzde 6,95’i.



Çankaya’da 120 bin kişi sokağa çıkamıyor

İstanbul’da 65 yaş üstü insan sayısının en fazla olduğu ilçe 90 bin 907 kişi ile Kadıköy. Kadıköy’deki nüfusun yüzde 18,8’i bu nedenle sokağa çıkamıyor. Kadıköy’de sokağa çıkamama oranı İstanbul ortalamasının neredeyse 3 katı. Kadıköy’ü, Üsküdar ve Maltepe izliyor. 15 bin 238 kişinin yaşadığı Adalar’da ise nüfusun yüzde 19,2’si sokağa çıkamıyor.

Ankara’da 65 yaş üstünün en yoğun olduğu ilçe ise Çankaya. Son verilere göre 944 bin 609 kişinin yaşadığı Çankaya’da tam 120 bin 142 kişi 65 yaş sınırına takıldığı için sokağa çıkamıyor. Çankaya aynı zamanda üç büyük ilin ilçeleri içinde en fazla 65 yaş üstü nüfusun yaşadığı ilçe olarak öne çıkıyor. Çankaya’yı sırasıyla Keçiören ve Yenimahalle ilçeleri izliyor. 8 bin 892 kişinin yaşadığı Güdül’de ise nüfusun yüzde 27,7’si sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalmak zorunda.

İzmir’de sokağa çıkma yasağının en fazla olduğu ilçe ise Karşıyaka. 349 bin 290 kişinin yaşadığı ilçede 57 bin 707 kişi 65 yaşın üstünde. Karşıyaka’yı sırasıyla Konak ve Karabağlar izliyor. 10 bin 759 kişinin yaşadığı Karaburun’da ise nüfusun yüzde 24,7’si sokağa çıkamıyor.





