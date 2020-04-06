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Ücretsiz maskenin başvuru yeri değişti

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı ücretiz maske dağıtımında gelen yoğun talep üzerine başvurular "epttavm" üzerinden e-Devlet sistemi üzerine kaydırıldı.

Ücretsiz maskenin başvuru yeri değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya devam edecek. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi."

Duyuruda, "Değerli Vatandaşlarımız, yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı kararı alınmıştı. Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.AA

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Recep Tayyip ErdoğanSAĞLIK BAKANLIĞIPttavmEDevlet
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