Üçüncü köprüye ortak mı geliyor?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolu projesi, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı en önemli yatırımlardan biri. Haliyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu fonlardan biri de Centricus. Fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli Centricus, küresel bir oyuncu. Son dönemlerde Türkiye’de yatırım fırsatlarını kolluyor, fizibilite çalışmaları yapıyor. Bunun ilk adımını geçen yıl Global Yatırım Holding’in yüzde 30.7 hissesini alarak atmış ve stratejik ortak olmuştu. Bu ortaklıkla Türkiye’de altyapı projelerine odaklanacaklardı.



Hedefte köprü, otoyol, tünel ve şehir hastaneleri yer alıyor. Altyapı projelerinin yatırım fırsatı olarak dikkat çekmesi, ülkeye güveni de gösteriyor.

Centricus, Global Yatırım Holding ile birlikte Türkiye’ye özel bir altyapı fonu kurma hazırlığını tamamlamış. Büyüklüğü 1 milyar doları geçecek fonun yatırımcı sayısı sınırlı tutulacakmış. Yatırım bankalarının yanı sıra uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alan devlet varlık yatırım fonları da yatırımcı olacakmış.



Fon için isim de bulunmuş: Türkiye Altyapı Fonu. Bu fon yatırım için görüşmelere başlamış. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’ni inşa eden İçtaş ve İtalyan Astaldi ortaklığındaki ICA yönetimi ile görüşmeler yapılıyormuş. Görüşmelerde epey yol alınmış. Bu hafta somut adımlar atılabilir. Yani üçüncü köprüye ortak gelebilir…

(paradergisi)