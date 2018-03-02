Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Üçüncü köprüye ortak mı geliyor?

Üçüncü köprüye ortak mı geliyor?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolu projesi, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı en önemli yatırımlardan biri. Haliyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu fonlardan biri de Centricus. Fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli Centricus, küresel bir oyuncu. Son dönemlerde Türkiye’de yatırım fırsatlarını kolluyor, fizibilite çalışmaları yapıyor. Bunun ilk adımını geçen yıl Global Yatırım Holding’in yüzde 30.7 hissesini alarak atmış ve stratejik ortak olmuştu. Bu ortaklıkla Türkiye’de altyapı projelerine odaklanacaklardı.

Hedefte köprü, otoyol, tünel ve şehir hastaneleri yer alıyor. Altyapı projelerinin yatırım fırsatı olarak dikkat çekmesi, ülkeye güveni de gösteriyor.
Centricus, Global Yatırım Holding ile birlikte Türkiye’ye özel bir altyapı fonu kurma hazırlığını tamamlamış. Büyüklüğü 1 milyar doları geçecek fonun yatırımcı sayısı sınırlı tutulacakmış. Yatırım bankalarının yanı sıra uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alan devlet varlık yatırım fonları da yatırımcı olacakmış.

Fon için isim de bulunmuş: Türkiye Altyapı Fonu. Bu fon yatırım için görüşmelere başlamış. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’ni inşa eden İçtaş ve İtalyan Astaldi ortaklığındaki ICA yönetimi ile görüşmeler yapılıyormuş. Görüşmelerde epey yol alınmış. Bu hafta somut adımlar atılabilir. Yani üçüncü köprüye ortak gelebilir…
(paradergisi)
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5