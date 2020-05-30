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Uçuşlar yeniden başlıyor

Covid-19 nedeniyle uçuşlara ara veren Türk Havacılık sektörü, 1 Haziran itibariyle yeniden faaliyetlerine başlıyor. Açıklamayı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk uçuşlar İstanbul’dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak." sözlerini kullandı.

Uçuşlar yeniden başlıyor

1 Haziran itibarıyla kalkacak uçuş yasağının ardından ilk uçuşların nereden yapılacağı da belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seferlerin İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını belirtirken diğer havalimanlarının kademeli olarak seferlere açılacağını kaydetti. Salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hava yolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak." dedi.

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.

Pegasus Hava Yolları, kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen’den İzmir’e gerçekleştirecek. Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10:15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen’den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon’a seferler planladı.

Havalimanında alınacak önlemler

Bakan Karaismailoğlu, havalimanları içinde alınacak önlemler ile vatandaşın gönül rahatlığı ile havayolu ulaşımını kullanabileceklerini belirerek önlemleri şöyle sıraladı:

"Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek."

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluUçuş
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