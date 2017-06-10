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Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati

- Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "SSCB'ye dönüş kelimelerini sadece Beatles'ın şarkısında duyacağız"

Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik Avrupa Birliği (AB) vize serbestisinin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek, "Geriye dönüşü olmayan geri sayımı başlatıyoruz. Bu, Rus imparatorluğuna son elveda olacak. SSCB'ye dönüş kelimelerini sadece Beatles'ın şarkısında duyacağız ve hiç bir zaman Sovyetler Birliği'ne dönmeyeceğiz." dedi.
Poroşenko, Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat edebilmelerine olanak sağlayan düzenlemenin 11 Haziran'da yürürlüğe girecek olması nedeniyle başkanlık binası önünde sembolik zaman sayacı açılışında konuşma yaptı.

Ukrayna'nın bugünlere gelmesi için halkın el birliğiyle çalıştığını belirten Poroşenko, Rus saldırganlığından, istilasından ülkenin her karış toprağını, özgürlük ve demokrasiyi korumak için devrim yaptıklarını ifade etti.
Ukrayna vatandaşlarının, bu gece yarısından sonra başlayacak AB'ye vizesiz seyahati sağlayan anlaşmayı yapabilmek için yaklaşık 150 düzenleme gerçekleştirdiğini vurgulayan Poroşenko, ülke içinde ve dışında bu çalışmayı başarmalarını istemeyenlerin olduğuna dikkati çekti.

Poroşenko, "Avrupalı ortaklarımız ile anlaşma yaptık ve sözümüzü tutacağımıza inandık. Geriye dönüşü olmayan geri sayımı başlatıyoruz. Bu, Rus imparatorluğuna son elveda olacak. SSCB'ye dönüş kelimelerini sadece Beatles'ın şarkısında duyacağız ve hiç bir zaman Sovyetler Birliğine dönmeyeceğiz. Biz gururlu, özgür ve demokratik bir milletiz, Avrupalı halklar ailesine dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
- Anlaşma
Anlaşma, geçen ay Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun da katıldığı törenle imzalanmıştı.

Anlaşma gereği Ukrayna vatandaşları, 11 Haziran'dan itibaren vizesiz olarak Schengen ülkelerine seyahat edebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek.

Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.


 

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