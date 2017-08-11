Ukraynalılar Türk yemeklerinin tadına bakacak

BOLU (AA) - Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) üyesi aşçılar, Ukrayna'nın Harkov Devlet Gıda Teknolojileri ve Ticaret Üniversitesi'nde yapacakları atölye çalışması ile Türk mutfağını tanıtacak.

YEPAD Başkanı Sadullah Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yaptıkları etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Bolu Valiliği ve belediyesi ile bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri "Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri" etkinliğine, 7 ülkeden 500 aşçının katıldığını anımsatan Önal, Türk ve Osmanlı yemeklerinin dünyada daha bilinir hale gelmesi için bir etkinlik daha organize ettiklerini söyledi.

Dernek üyesi 3 profesyonel aşçı ile 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'da bulunacaklarını aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da karşılıklı iş birliği, yemek kültür ve tarihi tanıtım amacıyla atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Söz konusu atölye çalışmaları kapsamında Harkov Devlet Gıda Teknolojileri ve Ticaret Üniversitesi öğrenci ve eğitim kadrosu mensuplarına, geleneksel Anadolu Türk mutfağının yanı sıra Osmanlı Saray mutfağı ve Ege ile Karadeniz bölgesinden yemekler gösterilecek. Aynı zamanda bu yemeklerin geleneksel sunum biçimleri, tarihçeleri, Türk kültüründeki yerleri ve birbirleriyle etkileşimleri hakkında uygulamalı seminerler verilecek."

Önal, atölye çalışmaları kapsamında seminerlerin, Harkov kentinin başlıca önemli restoranlarında da tekrarlanacağını sözlerine ekledi.