DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayan 2017 Uluslararası Karavan Fuarı'na 30 ülkeden 590 firma katılıyor.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 214 bin metrekare alana kurulan fuarda Türkiye, 5 firmayla temsil ediliyor.
Fuarda, fiyatları 1 milyon avroyu aşan ve lüks evleri aratmayan karavanların yanı sıra karavan yedek parçaları, kamp ürünleri, karavanlar için güneş enerji ve uydu sistemleri ile çok sayıda elektronik ekipman da sergileniyor.
3 Eylül'de sona erecek fuarı yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Uluslararası Düsseldorf Karavan Fuarı başladı
Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayan 2017 Uluslararası Karavan Fuarı'na 30 ülkeden 590 firma katılıyor.Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 214 bin metrekare alana kurulan fuarda Türkiye, 5 firmayla temsil ediliyor. Fuarda, fiyatları...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 18:28
DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayan 2017 Uluslararası Karavan Fuarı'na 30 ülkeden 590 firma katılıyor.