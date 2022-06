ULUSLARARASI FARKINDALIK ZİRVESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), MÜSİAD Kadın koordinasyonunda Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit - IAS) düzenliyor. 14 Haziran tarihinde İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğe ilişkin basın tanıtım toplantısı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, toplumların müreffeh bir şekilde yükselebilmesinin yolunun o toplumu oluşturan tüm unsurların dayanışması ile gerçekleşeceğine inandığını ifade etti. MÜSİAD Kadın yapılanmasının örnek çalışmalarla iktisadi hayata katkı sunduğunu belirten Başkan Asmalı, "MÜSİAD Kadın, sadece iş kadınlarının mevcut potansiyelinin yükselmesi için değil; ülke genelindeki tüm kadınlarımızın aile hayatının, sosyal hayatının ve eğitim hayatının da aynı verimlilikle güçlenmesi adına sürdürülebilir projelere imza atılıyor" dedi. MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ise, "Dönüşüm Bizimle Başlar" sloganıyla düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgiler paylaştığı konuşmasında, bugün atılacak her adımın geride yarınları etkileyecek izler bırakacağını vurgulayarak, MÜSİAD Kadın'ın bu anlayışla oluşturulan değerler zincirine yeni bir halka ekleyeceğini söyledi.

"MÜSİAD Kadın yalnız Türkiye'de değil, dünya genelinde güçlü bir yapılanmayla yol alıyor"

MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi Basın Tanıtım Toplantısında yaptığı değerlendirmede, MÜSİAD Kadın'ın iktisadi hayata etkisine değinen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kadın'ın hayata geçirdiği çalışmalarla yalnız Türkiye'de değil, dünya genelinde güçlü bir yapılanma haline geldiğini belirtti. Başkan Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumların müreffeh bir şekilde yükselebilmesinin yolunun, o toplumu oluşturan tüm unsurların dayanışması ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu vizyonla yol alan MÜSİAD Kadın, MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren 300'ü aşkın kadın üyesiyle istihdam oluşturma, eğitim ve girişimciliği geliştirme, iş gücü piyasalarına daha iyi erişim sağlama konusunda önemli projeler yürütüyor. Fırsat eşitliği gibi yollarla kadın girişimcilere daha fazla imkân sağlanmasını hedefleyen MÜSİAD Kadın; yalnız Türkiye'de değil, dünya genelinde de güçlü bir yapılanmayla yol alıyor. Sadece iş kadınlarının mevcut potansiyelinin yükselmesi için değil; ülke genelindeki tüm kadınlarımızın aile hayatının, sosyal hayatının ve eğitim hayatının da aynı verimlilikle güçlenmesi adına sürdürülebilir projelere imza atılıyor. Kadın kooperatiflerini destekleme hususunda Anadolu’da etkin rol üstlenen MÜSİAD Kadın, önümüzde dönemde bu alandaki misyonunu daha da derinleştirecek. Kadın girişimcileri teşvik edecek, nitelikli projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine destek olacak. Böylece ülkemizin ihracatına ve istihdamına katma değer sağlayacak. MÜSİAD Kadın bünyesinde faaliyet gösteren Yerel ve Global Komisyonu, İş Geliştirme ve Projeler Komisyonu, Hamilik Komisyonu, Aile ve İnsan Hakları Komisyonu ve Kültür, Sanat ve Medya Komisyonu gibi komisyonlar, verimli ve sürdürülebilir projelerin mimarı olacak."

"Uluslararası Farkındalık Zirvesi, üç temel konuya odaklanıyor"

Başkan Asmalı, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin bu yıl girişimcilik-dijital dünya, göç, çevre-sağlık olmak üzere üç temel konuya odaklandığını işaret ederek, "Bu çerçevede kadınların liderlik ettiği ve dahil olduğu sosyal uyum odaklı barış inşa çalışmalarında etkin roller üstlenecek" dedi. Başkan Asmalı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"MÜSİAD Kadın, Kuluçka Merkezi projesi ile kadın girişimciliğini geliştirme noktasında köprü görevi üstleniyor. 14 Haziran’da gerçekleştirilecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi ise bu kapsamda hem iş dünyasında kadının güçlendirilmesini hem de inşa edilen değerler zincirine katkı sağlamayı hedefliyor. Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin bu yılki çıkış noktası ise girişimcilik-dijital dünya, göç, çevre-sağlık olmak üzere üç temel konuya odaklanıyor. MÜSİAD Kadın; bu zirve aracılığıyla girişimci kadınların iş yaşamında karşılaştıkları zorluklara, topraklarından uzaklaşıp yeni bir ülkede yaşamak zorunda alan göçmen kadınların kültürel entegrasyon ve sosyal uyum konusundaki beklentilerine ışık tutacak. Bu çerçevede kadınların liderlik ettiği ve dahil olduğu sosyal uyum odaklı barış inşa çalışmalarında etkin roller üstlenecek. Farklı yaşam hikâyelerinin ve deneyimlerin aktarılması ile kolektif bir bilinç oluşturulması ve bir eylem planı hazırlanması hedefleniyor. Zirvenin en önemli oturumlarından biri de küresel bir problem olarak tüm dünyayı tehdit eden çevre ve iklim krizi olacak. Bu çerçevede sıfır atık politikasından gıda atık yönetimine, iklim krizinden çevre sorunlarına kadar sürdürülebilir yaşamı etkileyen tüm süreçler, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak."

Dönüşüm MÜSİAD Kadın ile başlıyor

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar ise, bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin "Dönüşüm Bizimle Başlar" sloganıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Hayatın her alanında farkındalığı güçlendirme hedefinde olduklarını belirten İlbahar, "Sorun olarak nitelendirilen birçok başlığa çözüm üretecek, tespit ve analiz ile yol haritası oluşturacak planlara yön vermek biz insanların elinde" değerlendirmesinde bulundu. MÜSİAD Kadın Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevlana'nın; 'Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı, ne yapabildin?' sözünden aldığımız motivasyonla 11 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçen dokuz aylık süreçte üzerimize düşen sorumlulukları, kurum kültürümüzü de koruyarak yerine getirmeye gayret ettik, yalnız iş dünyası değil, sosyal hayata da dokunan projeler ortaya koyduk. MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın liderliği, gençlere ve bizlere olan inancı ve desteğiyle bu çalışmaların hayata geçirilmesinde öncü bir yapı olmaktan onur duyuyoruz. Bir kar topunun çığa dönüşmesi gibi, köklü değişimlerin de küçük bir adımla başlayacağını biliyoruz. Ve bu adımların atılabilmesi fark etmekle mümkündür, çünkü fark etmek bir bilinç ortaya koymaktır. Hayatın her alanında farkındalığı güçlendirecek, sorun olarak nitelendirilen birçok başlığa çözüm üretecek, tespit ve analiz ile yol haritası oluşturacak planlara yön vermek biz insanların elinde. İklim krizi, çevresel faktörlerin insan sağlığına etkileri, kitlesel göç hareketleri ve dijital dönüşüm gibi konular ise sadece belirli birkaç ülkeyi değil, tüm dünyayı etkileyen sonuçlara gebe. Dolayısıyla bugün atacağımız her adım, geride yarınlarımızı etkileyecek izler bırakmış olacak. Bu anlayışla oluşturulan değerler zincirine yeni bir halka ekleyen MÜSİAD Kadın, Uluslararası Farkındalık Zirvesi ile 'Dönüşüm Bizimle Başlar' diyor."

"MÜSİAD Kadın, kadın girişimcileri cesaretlendirip, onlara yol açıyor"

Uluslararası Farkındalık Zirvesi ile bütüncül bir bakış açısı ve özgün bir yaklaşım ile hayatın her alanına ışık tutacak adımların değerlendirileceğini belirten Başkan İlbahar, "Bir fikri somutlaştırmak için önümüzde hiçbir engel yok. Bu noktada da kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyor, onlara yol açıyoruz" dedi. İlbahar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamın içinde var olan kadının tüm rollerini göz önünde bulundurarak sorunların tespitine odaklanan MÜSİAD Kadın, 14 Haziran'da düzenlenecek zirve ile değişime ön ayak olacak bir girişim başlatıyor. Bu yolda MÜSİAD’ımızın kuruluş mottosu olan 'Yüksek Ahlak ve Yüksek Teknoloji' anlayışı en büyük motivasyon kaynağımız. İş yaşamında kadının güçlendirilmesi, çalışmalarımızın ana eksenini oluşturmakla beraber, sosyal ve kültürel hayat içerisinde kadınla ilgili unsurlarla alakalı da projelerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Düzenlenecek zirveyle bütüncül bir bakış ve özgün bir yaklaşım ile iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar temas edeceğimiz konulara, uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak ışık tutmak ve farkındalık oluşturmak adına ilk adımımızı atmış olacağız. Genel Başkanımızın deyimiyle, doğru kararların, doğru zamanda, doğru yatırımlarla şekilleneceği ve geleceğe yön vereceği tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bizler, kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturma gayesiyle hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimizde, kadın girişimcilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün MÜSİAD bünyesinde bulunan 300’ü aşkın üyemizle Türkiye’nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesiyiz ve bu gücümüzün farkındayız. İş hayatı kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceğiz. Hepsine temas edebilirsek ve sorunları görüp bunlara çözüm önerileriyle raporlar geliştirirsek, toplumda farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü, bir fikri somutlaştırmak için önümüzde hiçbir engel yok. Bu noktada da kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyor, onlara yol açıyoruz."

IAS, küresel meseleleri "insana değer veren" bir yaklaşımla ele alacak

MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, Uluslararası Farkındalık Zirvesi çerçevesinde Girişimcilik ve Dijital, Göç, Çevre ve Sağlık panel konularının "insana değer veren" bir yaklaşımla ele alınacağını vurguladı. İlbahar ayrıca, zirve kapsamında düzenlenecek diğer etkinlikleri de paylaştı. Başkan İlbahar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız her çalışmada olduğu gibi düzenleyeceğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde de, küresel anlamda gündemimizde yer edinen meseleleri 'insana değer veren' bir yaklaşımla ele alacağız. Girişimcilik ve Dijital, Göç, Çevre ve Sağlık konu başlıklarıyla bu yılın gündemini belirliyor ve ileriki süreçlerde geliştirilecek politikalara altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayeleriyle gerçekleşecek zirvemizde, bu konu başlıkları ulusal ve uluslararası sorunlar ve çözüm önerileri odağında konuşulacaktır. Biliyoruz ki, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bulunmaktadır. Zirvemizde yer verdiğimiz bu konu başlıkları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer almaktadır. MÜSİAD Kadın olarak yalnızca Türkiye açısından değil, küresel ölçekte temel sorun alanlarına işaret ederek maksimum çıktı elde edeceğimize inandığımız bu zirveye birlikte imza atacağız. Her konuda olduğu gibi sanatta da farkındalık bizler için önemli. Düzenleyeceğimiz etkinlikte sergilenecek 'Çizginin Ahengi Modern Hat Sanatları Sergisi' başlıklı sanat eserleri ile kültürümüzün köklerine ışık tutacak, gelenekten geleceğe bir bağ kuracağız. Aynı zamanda 2016 yılından bu yana Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde MÜSİAD'ın da paydaş olduğu, 'Afrika Evi' sergisi de 14 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacaktır."