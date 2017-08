BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" başladı.

Mengen Belediyesi ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği, Mengen Aşçılar Federasyonu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen festivalin açılışı dolayısıyla tüm aşçıların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

İlçe girişinde yapılan Aşçılar Köprüsü'nde Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, etkinlik alanına kadar devam etti.

Festival alanında toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu tarafından sunulan halk oyunu gösterisini izledi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen'in ata ve baba mesleği olan aşçılıkla özdeşleştiğini belirtti.

Kendisinin de bir aşçı evladı olarak aşçılık mesleğiyle her zaman gurur duyduğunu anlatan Bulut, "Mengen'e artık bundan sonra bir sanayinin gelmesi mümkün değil çünkü Bolu maalesef kalkınmada öncelikli iller içerisinde değil. Mengen kesinlikle aşçılık eğitimi üssü olma durumunda. Yerel yönetim olarak gereğini yapıyoruz. Mengen'deki bu ata, baba mesleği aşçılığı bilimsel ve çağdaş bir anlayışla genişletmeye ve büyütmeye çalışıyoruz. Doğa turizmine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yerel yönetim olarak üstümüze aldığımız sorumlulukları da tek tek yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Festivalin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise bu toprakların çok değerli olduğuna vurgu yaparak, "Mengen'i Mengen yapan ormanları var. Yer altı zenginlikleri var. Yaylaları var. Her biri Mengen'imiz için, ülkemiz için çok önemli değerler ama Mengen'in değerine değer katan, dünyaca tanınmasına katkı koyan bir diğer özelliği de aşçıları. O aşçılar ki yüzyıllardır babadan oğula geçen mesleği icra ederler. Osmanlı saraylarının o muhteşem padişah sofralarını hazırlamışlardır. Cumhuriyet döneminin de en ünlü aşçılarıdır onlar." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün aşçısının da Mengenli olduğunu anımsatan Bingöl, "Mengenli aşçılarımız ellerinin hünerine sevgilerini katarak çok lezzetli yemekler hazırlarlar ama sadece lezzetli yemekler hazırlamazlar. Sofranın başına geçtiğinde bu defa müthiş bir görsellik sağlarlar. Bir sanat eserine dönüşen sunumlar gerçekleştirirler. Mengenli aşçıların ünleri dört bir tarafa dağılmıştır. Yurt dışına çıktığınızda o güler yüzleriyle çok ünlü restoranların, büyük tatil köylerinin aşçıları da Mengenlidir. Onlar ülkemize değer katıyorlar." şeklinde konuştu.

- Down sendromlular aşçılarla yemek yaptı

Festival kapsamında down sendromlu çocuklar arasında yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 10 down sendromlu çocuk, festival alanına kurulan seyyar mutfakta kendilerine yardımcı olan profesyonel aşçılarla yemek pişirdi.

Yapılan yemekler daha sonra federasyon yetkilileri tarafından tadılarak öğrencilere not verildi. Federasyon yetkilileri, yarışmaya katılan tüm çocukları ödüllendirdi.

Etkinlik kapsamında daha sonra 63 ilden gelen aşçılar tarafından kurulan stantlarda yapılan yöresel yemekler tadıldı.

Festival yarın gerçekleştirilecek yarışma ve etkinliklerin ardından sona erecek.