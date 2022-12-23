Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nce (TSÜAB) Antalya'da düzenlenen 'Geleceğimiz için tohum' temalı 2022 Uluslararası Tohum Çalıştayı'nda 3 gün boyunca tohumculuk sektörü tüm yönleri ile konuşulacak. Türkiye tohumculuk sektörünün yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, İran dahil birçok ülkeden sektör temsilcisinin konuşmacı olarak yer alacağı programın ilk gününde konuşan TSÜAB ve ECOSA Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer; Dünya'da 132 ülkede Türk tohumlarının ekildiği söyleyerek sektörün güncel durumu ile ilgili bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl ithalat ile ihracat arasındaki daralttığımız makası ilk kez bu yılın ilk 8 ayında ihracat lehine açtık. 2022’nin ilk 8 ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre %9 artarak 138 milyon dolara, ithalat ise %25 azalarak 127 milyon dolara geriledi. Bu; TSÜAB üyelerimizin ve desteklerini esirgemeyen Bakanlığımızın ortak başarısıdır.

Üyelerimizin yeni pazarlar bularak ihracat kapasitelerini artırmaları amacıyla 2011 yılından itibaren Sektörel Dış Ticaret Heyeti Programını, 2012 yılından itibaren de kısa adı URGE olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projelerini yürütmekteyiz. Bu programların ihracatımıza katkısı yadsınamaz büyüklüktedir.

Dış ticaretimizi geliştirme faaliyetleri çerçevesinde EKO ülkeleri ile olan ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Ülkemiz ile birlikte gönül coğrafyamızda yer alan “Pakistan, İran, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan” ın üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği- ECOSA’nın faaliyetlerine hız verdik.

ECOSA olarak 2023 yılının Mart ayında Bakü’de 8. ECOSA Ticaret Kongresini gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün şimdiden büyük ilgi gösterdiği Kongre’ye destekleriniz bizleri onurlandıracaktır. Bu Çalıştay vesilesi ile tüm sektör paydaşlarımızı bir kez daha kongremize davet etmek isterim.

Tohumculukta bilgi ve teknolojinin önemi inkâr edilemez bir gerçektir. Bunu en iyi şekilde idrak eden Yönetimimiz 2010 yılından bugüne lisans eğitimini sürdüren öğrencilerimize mali destekli staj programı, lisans üstü eğitimini sürdüren meslektaşlarımıza destekleme programları yürütmektedir.

Yine yakın zamanda lansmanını yapacağımız “Tohumculuk Okulu” projemiz ile Tohumla ilgili doğru bilgiyi doğru kaynaktan yaymayı hedefliyoruz. Tohumla ilgili her sorunun cevabını bulabileceğiniz, akademik çalışmalara rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının düzenleneceği bir platform oluşturacağız.

Değerli Basın mensuplarımızın da takip ettiği çalıştayımızda sektörümüzün kanayan bir yarasına da parmak basmak istiyorum. Ülkemizde herkesin çok iyi bildiği iki konu var. Biri futbol biri de Tarım. Ve özelinde tohum. Bizim sektörümüz şehir efsanelerinin baş kahramanı..Ne yazık ki halkımıza Tohumu; uzmanlığı ve akademik unvanı tarım alanında olmayan profesörler anlatıyor. Bizler, düzenlediğimiz basın toplantılarında, çalıştaylarda ve bulunduğumuz her platformda bu yanlış anlatımı değiştirmek için çabalıyoruz. Çiftçimizin tohumla ilgili bir sorunu yok. Çiftçimiz ürettiğimiz kaliteli, verimli sertifikalı tohumları zaten tercih ediyor. Ben halkımıza şöyle seslenmek istiyorum; Yanlış bilgilendirmelere itibar etmeyin. Yıllar süren çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz başarı takdir edilmeli ve halkımız ürettiğimiz tohumlara güvenmelidir. Kamuoyundaki bilgi kirliliği sonucunda insanlar sağlıklı beslenemiyor, sofrasına gelen meyveye sebzeye endişeyle bakıyorlar. Sektörümüz ve alın terini toprağa döken, ekmeğini topraktan kazanan eli nasırlı çiftçilerimiz zarar görüyor. Bizler ürettiğimiz tohumların arkasındayız.

Sektörümüzü destekleyen “tohum üretim destekleri” temel girdi maliyetlerimizdeki artışla kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. Sizlerden elinizi üzerimizden çekmemenizi özellikle rica ediyoruz.Ayrıca Sektörümüz gelişen yapısına uygun ve hayati öneme sahip bazı Kanun ve Yönetmelik değişiklikleri ile düzenlemelerin gündeme alınması büyük önem arz etmektedir. Faaliyetten men cezaları, yönetmeliklerde yapılması gerekli olan bazı değişiklikler, döner sermaye ücretleri, Lisanslı depoculukta üreticilere sağlanan avantajların sözleşmeli tohum üretimi yapan tohum üreticilerine de sağlanması, yerel yönetimlerin selektör dağıtımı ve belki de en önemlilerinden biri olan Tohumculuk işletmelerinin Sanayi Sicil belgesi alalaması sorunu..

Ne yazık ki kişi başı 1325 m3 ile su kısıtı yaşayan ülkeler arasındayız. Tohumculuk sektörü olarak iklimin değiştiği yönde ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha az suya ihtiyaç duyan, kuraklığa ve değişen iklim faktörlerine dayanıklı çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. İşin özüne baktığımızda bizler, bilgi ve Teknoloji üretiyoruz. Bu alanda ARGE çalışmaları olmazsa olmazımız. Tohumculukta ARGE’ye yeterli kaynak ayrılması, ARGE yapan özel sektör kuruluşlarının desteklenmesi milli tohumculuğumuza önemli bir yatırım olacaktır. Bu anlamda sizlerin desteği salonu dolduran paydaşlarımız için çok önemli.

TSÜAB olarak yasa dışı tohumla mücadelemizi sürdürüyoruz. 2014 yılında hazırladığımız ve her yıl güncellediğimiz stratejiyi titizlikle uyguluyoruz Yasa dışı tohum ticareti, aldığı yetki ile üretim yapan üyelerimizi haksız rekabetle ile karşı karşıya bırakmaktadır. Haksız ticarete konu olan ve “tohum” diye satılan bu kaçak ürünler, yasal olan yani sertifikalı tohumun satışını da olumsuz etkilemektedir. Yasal olarak tohum üreten birçok firma uzun vadede bu haksız rekabete direnemeyecek hale gelecektir. Ayrıca vergilendirilemeyen kaçak satışlar ekonomimize büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu anlamda piyasa denetimi en önemli mücadele metotlarından olacaktır.

Sektörümüzü mutlu edeceğine inandığımız bir diğer konu ise pandemi nedeniyle 2023 yılında yapmaya hak kazandığımız Dünya Tohumculuk Kongresi'nin 2025 yılında ülkemizde yapılacak olmasıdır. Tohumculukta küresel ölçekte faaliyet gösteren 59 ülkeden 2 binin üzerinde temsilciyi 2025'te İstanbul’da ağırlayacağız. Türk tohumculuk sektörünün tanıtımı ve ticari iş birlikleri için büyük bir fırsat olacaktır. Kongrede dünya tohumculuğunun geleceği, tohum ticaretini kolaylaştırıcı unsurlar, ticari iş birlikleri ve ticarette uluslararası uyum gibi konuların ele alınacağı kongre dış ticaretimize olumlu etki edecektir.