Umarım bu süreç bizi biraz yavaşlatır

Annelik heyecanını yaşadığı şu günlerde evde vakit geçirmeyi, kendisi ile yalnız kalmayı seven bir yapısı olduğunu belirten güzel ve başarılı model, Açalya Samyeli Danoğlu, MAG dergisinin Nisan sayısı #evdekal günlüğü için bir röportaj verdi. Danoğlu, “Bu süreç tamamlandıktan sonra ailemle ve sevdiklerimle daha fazla zaman geçirmeyi ve işime rahatça gidebilmeyi diliyorum” dedi. Bu süreçte kendisine ve sağlığına daha çok dikkat etmesi gerektiğine katkıda bulunduğunu belirten güzel anne, “Yarın ne olacağımız belli değil bu yüzden kendimize ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz” dedi.

‘HER ŞEY İNSANLA GÜZEL’

Dünya’yı sarsan Covid-19 salgını ile ilgili #evdekal çağırısının altını çizen başarılı ve güzel anne şunları söyledi: “Sanki hep genç ve sağlıklı kalacakmışız gibi yaşıyoruz, kendimize ve yediklerimize dikkat etmeden. Bir de umuyorum ki bu süreç hepimizi biraz olsun yavaşlatır. Sanki son yıllarda her şeyi daha hızlı ve daha hoyratça yaşamaya ve tüketmeye başladık. Umarım gezegenimizle ve insanlarla yüzeysel değil, daha derin ve daha güzel ilişkiler kurarız. Çünkü her şey, insanla güzel ve bizim başka bir gezenimiz yok.”