UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Türkçe öğrenen Suriyelilerle buluştu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen “Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi” (TDP) kapsamında, Türkiye’de yaşayan Geçici Koruma altındaki yetişkin Suriyelilere 25 Mart’ta Türkçe dil eğitimleri verilmeye başlandı. Türkiye’nin 10 ilindeki 53 Halk Eği timi Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerle toplam 52.000 yetişkin Suriyeli Türkçe öğrenecek.



Daha iyi bir gelecek için Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi’nde dil eğitimi almaya başlayan Suriyeli kursiyerler, 11 Nisan’da derslerine konuk olan Mert Fırat’ın ziyaretiyle güzel bir sürpriz yaşadı. Derslerin bir bölümünde eğitmenlik yapan Mert Fırat, katılımcılar ve eğitmenlerle sohbet etti. Suriyelilere şimdiye kadar yaşadıkları deneyimleri, Türkçe bilmedikleri için karşılaştıkları sorunları ve neden Türkçe öğrenmek istediklerini soran Fırat, bu eğitimin desteğiyle ulaşmak istedikleri hayalleri dinledi.Suriyeli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve güçlenmesi için Türkçe öğrenmesinin önemine değinen ve bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Mert Fırat, “Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum.” dedi.



Suriyeli kursiyerler de Mert Fırat’la buluşmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek bu ziyaretin kendilerine Türkçe öğrenmek için daha fazla güç ve motivasyon verdiğini söyledi.



“Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi” (TDP) kapsamında yürütülen Yetişkinler için Türkçe Dil Eğitimleri



Dil eğitiminin, yeni bir ülkede yepyeni bir hayat kuran mülteciler için önemi büyük. Sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata katılımları önündeki en büyük engellerden biri dil bariyeri olan mülteciler için bu fırsat, eğitime ve iş gücü piyasasına erişim, kendi kendine yeterlilik, özgüven ve umut demek.



TDP’nin “Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Bileşeni”; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin tüm finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor.



Eğitimler, Türkiye’nin on ilindeki (Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa) 53 Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenleniyor. İstanbul’daki eğitimler 11 ilçede (Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ümraniye, Zeytinburnu) veriliyor.



Türkiye çapında eğitimlere katılanların yüzde 50’sinin kadın olması ve böylelikle Suriyeli kadınların güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Suriyeli bireylere ders veren 283 Usta Eğitmenin de yüzde 68’i kadın.



TDP, Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin, ev sahibi toplulukların ve ulusal/yerel kurumların, zorunlu göçün etkileriyle daha iyi mücadele edebilmelerini sağlamak amacıyla 1 Şubat 2018’de başlatıldı. 50 milyon avro bütçeli ve iki yıl süreli proje kapsamında toplam 2.000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş ve geçim kaynağı sahibi olmasına katkı sağlanması, 52.000 Suriyelinin Türkçe dil eğitiminden faydalanması ve 307.000’i aşkın Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin, güçlendirilmiş belediye hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor.