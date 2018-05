Üniversite öğrencileri bizz@kampüs’te Ülker Metro için yarıştı

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin 3. 4. ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı ve bu yıl yedincisi düzenlenen bizz@kampüs Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

137 üniversiteden 901 takımın Ülker Metro için tasarladıkları pazarlama fikirleriyle katıldıkları yarışmada birincilik ödülünü Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi’nden Energenius takımı aldı. Yeditepe Üniversitesi’nden Conception takımı ikincilik, Ege Üniversitesi’nden mADcap ekibi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.



Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya 7 yılda toplam 29 bin 75 öğrenci katıldı ve 9 bin 693 fikir sundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Yarışmaya katılan tüm projeler son derece başarılı ve güçlü fikirlerden oluşuyordu. Bu yüzden tüm öğrencileri, öncelikle gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik ediyor ve her birinin fark yarattığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülker, "Dünya hızla değişiyor. Takip etmek ve değişime uyum sağlamak gerekiyor. Dijital dönüşüm nedir takip etmek lazım. Teknolojiyi, bilimi kendimize adapte ederek uygulamak kritik. İş dünyasına giden süreçte mümkün olduğunca sosyal etkinliklere katılmanızı tavsiye ediyorum. Sizlerin gelişimi için sosyalleşmek, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak, staj yapmak, böyle yarışmalara katılmak, dünya ile entegre olmak, donanımızı artırmanız çok önemli. Eğitim hayat boyu devam eden bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

pladis İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de yarışmaya bu yıl 137 üniversiteden 901 takımın başvurduğunu belirterek, "Türkiye’nin her bölgesinden üniversitelilere ulaşabilmek bizi çok mutlu ediyor. Öğrenciler bu yarışmayla iş hayatına atılmadan önce proje yönetimi, ekip çalışması, yaratıcı fikir geliştirme - uygulama ve sunum yapma konularında ciddi bir deneyim yaşadı. Tüm gençlerimize kariyer yolculuklarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

- Yıldız Holding’de staj hakkı kazandılar



Finale kalan on takım arasından birinciliği kazanan Energenius takımının üyeleri Melike Nergiz, Ayça Yağışan, Enes Ünal 15 bin TL’lik ödülün ikinci olan Conception takımı üyeleri Bige Şeyma Apaçık, Cevdet Yanalak, Melik Alçınkaya 10 bin TL üçüncülüğü kazanan maDcap ekibinin üyeleri Didar Aktaş ve Aylin Acar ise 7 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. Gruplar para ödülünün yanı sıra Yıldız Holding şirketlerinde staj yapma hakkı kazandı.



Öğrenciler, bizz@kampüs’te, “Ülker Metro”ya yenilik katacak fikirlerini, aralarında pladis IK Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, pladis Çikolata, Sakız Şekerleme Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Harvard Business Review Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Fatoş Karahasan, Ülker Çikolata Pazarlama Direktörü Aslı Özen Turhan, pladis AR-GE Bölge Lideri Ali Sertakan ve Yıldız Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan’dan oluşan jüriye sundu. Takımlar, kariyerleri için güçlü bir adım atma şansını yakalarken, iş dünyasının dinamikleri adına önemli tavsiyeler aldı.