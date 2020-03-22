Ünlü hazır giyimci sessizliğe gömüldü

2007’de Bülent ve Nilgün Gülen tarafından kurulan BNG Tekstil’in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Milano Moda Haftası’na katılan ilk hazır giyim markası, tüm mağazalarını ve e-ticaret sitesini kapatarak üretimi durdurdu. Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın duyumlarına göre, şirketin tüm faaliyetlerine son vererek iflas ettiği duyumları var. Kulağımıza gelen bilgileri teyit etmek amacıyla şirket yöneticilerine ulaşmak için birçok yolu denedik ancak BNG Tekstil’in yetkililerine de sahiplerine de ulaşamadık. Şirketin BNG Desingn adıyla faaliyet gösteren web sitesi “yapım aşamasındadır” notuyla durdurulmuş. Sosyal medya hesapları ise son paylaşımını 8 Mart 2019’da Dünya Kadınlar Günü kutlaması yaparak sessizliğe gömülmüş.

Benzersiz ve zamansız tasarımlarıyla dikkat çeken marka, sadece Türkiye’de değil dünya moda başkentlerinde de bir zamanlar öne çıkıyordu. BNG Design’ın tasarımlarını Nilgün Gülen yapıyordu. Ünlüler dünyasında da çok sevilen marka, tanıtımlarında moda ve sosyeteden isimlerle işbirliği yapıyordu. Nebahat Çehre, Ceylan Çapa, Arzum Onan gibi ünlü isimler yeni koleksiyonların tanıtımında yer alıyordu. Şirket, mağazalaşmada ünlü caddeleri ve AVM’leri hedef almıştı. İlk mağazanın açıldığı Tünel’den sonra Bağdat Caddesi, Florya, Nişantaşı gibi lokasyonlar tercih edilmişti. Bodrum, Ankara, İzmir, Antalya, Alanya gibi noktalarda yayılarak büyümüştü. Yurtdışında da mağazalaşmıştı. Hong Kong, Meksika, Gürcistan, KKTC gibi 20’den fazla ülkede bulunuyordu. Yurtdışı fuarlara özel önem veren şirket bu sayede ihracatını da artırmıştı. Yıllık cirosunun yüzde 30’luk kısmını yurtdışı satışlardan elde ediyordu.

Hasköy’de bulunan şirket merkezinde 10’uncu yılını kutladığı 20 Aralık 2017 tarihinde verilen davette Nebahat Çehre, Arzum Onan, Özlem Kaymaz, Ceylan Çapa gibi ünlüler yer alarak Gülen Ailesi’ne destek vermişti. 10’uncu yılın sonunda şirket ‘Shop.bng-design.com’ adresiyle online ticarete de başlamıştı. Gülen Ailesi’nin ikinci jenerasyonu Buğçe Gülen şirkete gelecek vizyonu oluşturmak için görev almıştı. Fiziki olarak yaygınlaşma yerine, e-ticaretle önce Türkiye’deki tüm marka severlere ulaşma hedefi koymuştu. Daha fazla kitleye ulaşarak satışlar artırılacaktı. Ardından da e-ticaret yurtdışına da açılacaktı. Bu hedefler doğrultusunda ekip kurup yatırım yapan aile, mağazalaşmada gösterdiği başarıyı bu kez e-ticarete taşıyacaktı. 2018’e bu güçlü hedeflerle girildi, ancak 2019’a gelindiğinde işlerin beklenildiği gibi gitmediği görüldü. Şirket geçen yılın ikinci yarısında mağazalarını birer birer kapatmaya başladı. Emaar AVM mağazası 2019 başında, Aqua Florya AVM’de bulunan mağazası ise yıl sonunda kepenk indirmiş. Kulağımıza gelenlere göre depoda ve mağazalarda kalan son ürünler ise aracılar vasıtasıyla özel fiyatlarla butiklere satılmış…PARA DERGİSİ