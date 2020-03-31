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Ünlü iletişimci Necla Zarakol çok önemli mesajlar verdi

Ünlü iletişimci Necla Zarakol bir koronavirüs konusunda yapılan yayınlara ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bazı yayınlara gönderme içeren bu ilginç yazı ders alınacak mesajlar içeriyor.

Ünlü iletişimci Necla Zarakol çok önemli mesajlar verdi
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İletişim sektörünün en tecrübeli isimlerinden Necla Zarakol son dönemde koronovirüs ile ilgili televizyon programlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. İletişim açısından ders niteliğindeki değerlendirme şöyle:

Bu sabah Çalar Saat’te enfeksiyon uzmanı prof. Metin Ceyhan’ı izledim, hiç sesini yükseltmeden tane tane anlattı. Sonra Habertürk’ün öğle haberlerine bir doçent bir prof.u dinledim. Şimdi de NTV’de tıbbi onkologlar derneği başkanı Prof. Serdar Turhal’ı. Hepsi ne kadar saygılı, sakin, yanlış anlaşılmaya meydan verecek birşey söylememek için de son derece özenliler. Bilim Kurulu üyelerinin bir çoğunu izleme fırsatım oldu bu süreçte..

Tartışma programlarına katıldıklarında birbirlerinin sözünü kesmeden, bilgileri tamamlayacak biçimde konuşmaları nedeniyle baktım ki programları sonuna kadar izliyorum ve çok şey öğreniyorum. Salgın bittikten sonra sosyal bilimler alanında nasıl elde ettikleri bilinmeyen akademik ünvanlarını Ankara’ya yaranmak için bozuk para gibi harcayanlar, malumatfuruş gazeteciler ve müşteriye özel ürünler çıkaran araştırmacılar televizyonlarda izleyici bulamayacaklar.

Prof. Osman Müftüoğlu bugün bir programda Türkiye’nin enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanında çalışan bilim insanlarının dünyanın en iyileri olduğunu ve onlarla gurur duymamız gerektiğini söyledi. Katılıyorum. Bilim Kurulu’nda ve TTB izleme komitesinde yer alan bütün hocalara saygılarımı sunuyorum...

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Anahtar Kelimeler:
Necla ZarokolKoronovirus
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