Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Ünlü şirketin kurucusu hayatını kaybetti

Kale Kilit’in kurucusu 89 yaşındaki iş insanı Sadık Özgür, hayatını kaybetti.

Ünlü şirketin kurucusu hayatını kaybetti
banner17

Kale Kilit’in kurucusu 89 yaşındaki iş insanı Sadık Özgür, hayatını kaybetti.

Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür’ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sadık Özgür, Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden biri olarak, 1953 yılında Tahtakale’de, küçük bir atölyede üretime başladı. Tüccarlık ile sanayiciliği birleştiren vizyonu sayesinde, yarım asrı aşkın marka yolculuğunda Kale Kilit’i, büyük bir marka haline getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kale KilitSadık özgür
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5