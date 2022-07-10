Üretim dostu yaklaşımlara ihtiyaç var

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicinin önü açıldıkça üretimin artacağını, üretimin artmasıyla da büyümede sürdürülebilir bir artış yakalanabileceğini söyledi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada EBSO üyesi sanayicilerin finansmana erişim, enerji maliyetleri, istihdam ve yatırım gibi konularını aktardı.

Üretime paralel büyüme

Kamu ile özel sektörün bir araya geldiği ve birçok konunun çözüm bulduğu Türkiye Ekonomi Şurası’nı çok önemsediğini ifade eden Başkan Yorgancılar, “Üyelerimizin konularını finansman temininden, enerji maliyetlerine, istihdam konusundan yatırım taleplerine ve sektörel önerilere kadar toplamda 31 madde halinde bir dosya olarak sunduk. Unutulmasın ki, sanayicinin önü açıldıkça üretim artacak, sanayi üretimi arttıkça büyümede de bu paralelde sürdürülebilir bir artış söz konusu olacaktır. Sürdürülebilirlik mümkün olduğunda da, bu halkın refahına olumlu yansıyacaktır. Bu zincirin bozulmaması, atılan adımlara ve üretim dostu uygulamalara bağlıdır. Küresel piyasaların genel işleyişinden, bloklaşmaya, üretimden ihracata kadar değişim ve dönüşümün yaşandığı bir sistem içinde; kendi kurallarımıza ve bilgilerimize takılıp kalmadan, ülkemizi yeniden ilk 10 büyük ekonomi hedefine yaklaştıracak üretim dostu yaklaşımların ve çözümlerin benimsenmesine, ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

Sanayicinin gündemi

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda dile getiren konuların ivedilikle gündeme gelerek çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti diye getiren Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerin öncelikli konularını şöyle sıraladı:“Toplantıda bankaların sanayicilere uygulamış olduğu kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı yatırım yapmanın imkansız hale geldiğini; ücret uygulamalarındaki vergi dilimlerinin artırılmasının çalışanlar açısından ele geçen ücretleri daha da artıracağını; asgari ücret zammının mutlaka yapılması gerektiğini; Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini atmış olduğu Aliağa OSB’de çekilen yer sıkıntısına ilişkin talebimizin dikkate alınmasını; elektrik ve doğalgaz ilk kademe oranlarının arttırılmasını; AB yeşil mutabakat çerçevesindeki Green Deal ile sanayicilerin artan maliyetlerini karşılama yönünde bir planlama yapılmasını; neredeyse her Cuma piyasaları, sanayiciyi, ihracatçıyı strese sokan, kurlardaki volatiliteyi artırarak maliyetleri olumsuz etkileyen pratikten kopuk açıklanan uygulamalara son verilmesi gerektiğini ifade ettik.”