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Ürün stokları ile ilgili önemli açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor" dedi.  

Ürün stokları ile ilgili önemli açıklama!
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Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar gıda stoğu yapmaya başlamıştı. Temel gıda ürünlerini bulmakta sıkıntı yaşayacağını düşünen vatandaşlar, panikle market raflarını boşaltır olmuştu. Konu hakkında rahatlatan açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok, önümüzdeki dönemde de beklenmiyor" dedi.Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu belirtti.Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliTarım Ve Orman BakanıKoronavirüsü
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