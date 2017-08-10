Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Uzayda 12 ışık yılı uzakta yaşam olabilir

Güneş benzeri yıldız Tau Ceti'nin yörüngesindeki 2 gezegenin yaşama elverişli olabileceği tespit edildi.

Uzayda 12 ışık yılı uzakta yaşam olabilir

ANKARA (AA) - Dünya'dan sadece 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan, Güneş benzeri yıldız Tau Ceti'nin yörüngesindeki 2 gezegenin yaşama elverişli olabileceği belirtildi.
İngiltere, Hertfordshire Üniversitesinden Fabo Feng önderliğinde yürütülen araştırmada, Doppler Spectroscopy (radyal hız ya da titreşim metodu) adı verilen yöntemle, Tau Ceti'nin deviniminde, yörüngesinde küçük gezegenlerin yer çekimi kuvvetinden kaynaklanan zayıf titreşimler olduğu tespit edildi.
Yöntemin, Tau Ceti'nin devinim varyasyonlarının saniyede 30 santimetre kadar düşük olduğunu gösterdiği kaydedildi.
Titreşimler sayesinde yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğu belirlendi.
Bu gezegenlerden 2'sinin, yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ifade eden bilim adamları, bunların yıldıza konumlarının da yüzeylerinde su bulunabileceğine işaret ettiğini bildirdi.
Yıldıza çok yakın mesafesi nedeniyle diğer 2 gezegenin ise yüzeylerinde su olmayacağı vurgulandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tau CetiGezegenBilim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5