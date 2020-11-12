Uzmanlar, “Kovandan Sofraya Arıcılık ve Arı Ürünlerini” masaya yatıracak!

Sempozyumun açılışını Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin ve BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı yapacak.

“Kovandan Sofraya Arıcılık ve Arı Ürünleri” başlığı ile yapılacak sempozyumun ilk oturumunun konusu “Dünyada ve ülkemizde arı ürünlerindeki gelişmeler ve yasal düzenlemeler” olarak belirlendi. İlk oturumunun moderatörlüğünü, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı gazeteci Celal Toprak yapacak. Bu oturumda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda İşletmeleri Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ve BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmacı olarak yer alacak.

Sempozyumun öğleden sonraki ilk oturumunun başlığı ise “Türkiye’de arıcılığın durumu ve geleceği” olarak belirlendi. Bu oturumun moderatörlüğünü Dünya gazetesi yazı işleri müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı üstlenirken, TİGEM Genel Müdürü Ayşin Işıkgece, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin ve BEE’O Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ise konuşmacı olarak yer alacak.

Sempozyumun “Anadolu Arı Ürünlerinin Farkı ve Sağlık Beyanları” adlı son oturumunun moderatörlüğünü Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Doç. Dr. Engin Celep yapacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Türk Amerikan Bilim İnsanları Derneği (TASSA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Aslı Özkök ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Emin Duru konuşmacı olarak yer alacak.

Dünya’da arıcılıkta ikinci konumda bulunan ve Dünya lideri olma yolunda ilerleyen ülkemizde webinar şeklinde ilk kez düzenlenecek olan “Kovandan Sofraya Arıcılık ve Arı Ürünleri” sempozyumu online olarak tam gün sürecek.

Katılmak için kayıt olmak zorunlu. www.arisempozyumu.com adresinden kaydınızı oluşturabilirsiniz.