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Vakıf Katılım’a iki yeni yönetim kurulu üyesi

Naci Ağbal ve Osman Çelik, Vakıf Katılım’ın yönetim kurulunda yer alacak.Vakıf Katılım açıklamasına göre, Vakıf Katılım, bugün olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu...

Vakıf Katılım’a iki yeni yönetim kurulu üyesi
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İSTANBUL (AA) - Naci Ağbal ve Osman Çelik, Vakıf Katılım’ın yönetim kurulunda yer alacak.
Vakıf Katılım açıklamasına göre, Vakıf Katılım, bugün olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen toplantıda, 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal’ın ve bugüne kadar katılım bankacılığı sektöründe birçok kurumun üst yönetiminde aktif yer alan, Hazine Müsteşarı olarak görev yapmış Osman Çelik’in yönetim kurulu üyeliklerine atamaları yapıldı.

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Vakıf Katılım
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