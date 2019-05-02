“Vali Hanım“ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Gülağzı Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında hasat ve dikim töreni yapıldı.



Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını ve ilk fide dikimini Vali Esengül Civelek üreticilerle gerçekleştirdi.



Civelek, yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesini "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını, çok iyi verim elde ettiklerini söyledi.



"Vali Hanım" çileğinin, üreticinin gelir seviyesini artırdığına vurgu yapan Civelek, "Kırsal yaşamda kadın çiftçilerin sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi amacıyla yeni bir cins çilek üretimi projesini hayata geçirdik. Bu proje vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gördü." dedi.



Civelek, bu yıl da Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca projeye destek olmak için finansal kaynak sağladıklarını dile getirdi.



Projeyi daha önce Valilik yaptığı Yalova ve Kırklareli'nde de uyguladıklarını hatırlatan Civelek, Vali Hanım çileğinin katma değeri yüksek, pazarlaması kolay olması, aroma ve lezzetiyle tercih edilmesi, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlaması yönüyle üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise Muğla'daki bütün bölgelerde arazi ve iklim yapısına uygun çilek çeşitlerinin tespit edildiğini, sulama sistemleri, toprak analizleri ve tarla seçimlerini gerçekleştirdikten sonra çalışmalara başladıklarını ifade etti.



Hasadı yapılan çileklerin, tarlada kilosunun en düşük 10 liraya, turfanda olarak erken çıkan çileklerin ise kilosunun 30 liraya satıldığını anlatan Erkal, "Bugün üçüncü etabına başladığımız bu projeyle 87 dekar çilek bahçesi tesis ediyoruz. Toplamda bir milyon adet çilek fidesi dağıttık." diye konuştu.



Erkal, bugüne kadar 134 dekar çilek bahçesi oluşturduklarını, il ekonomisine yıllık 12 milyon liralık gelir oluşturulduğunu dile getirdi.