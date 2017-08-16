Van'da nohut, mercimek ve çörek otu hasadı başladı

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın İpekyolu Belediyesince çiftçilere dağıtılan tohumlarla üretilen nohut, mercimek ve çörek otunun hasadına başlandı.

Belediyenin kırsal alanda başlattığı "Alternatif Üretimin Gelişmesi Projesi" kapsamında çiftçilere nohut, mercimek ve çörek otu tohumları dağıtıldı.

Proje kapsamında 200 dekarlık alanda nohut, 200 dekarlık alanda mercimek ve 500 dekarlık alanda çörek otu ekimi yapıldı. Elde edilen ürünlerin hasadına başlandı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Çıplak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöreye uyumlu olduğu halde az miktarda üretilen nohut, çörek otu ve mercimek gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Daha önce ekimi yapılan buğday ve arpa üretimine göre 4 kat daha fazla maddi gelir elde ettik. Proje kapsamında ürettiğimiz en iyi verimi nohutta aldık. İlimiz koşullarında nohudun verimi ve bölgeye adaptasyonunu görmeye çalıştık. Nohut üretiminde başarıyı yakaladık. Biz nohut üretiminde dekar başına 130 kilogram ve bin liraya yakın üretim geliri elde ettik."

Çıplak, ekimi arttırmak ve kolaylaştırmak için çiftçilere ekim ve harman makineleri tahsis ettiklerini kaydetti.

Çiftçi Burhan Ateş ise belediyenin verdiği tohum desteğiyle nohut üretimine başladıklarına işaret ederek "Belediyemiz bizleri farklı ürünlere yönlendirerek üretim yapmamızı sağladı. Bölgemizde ilk defa farklı bir ürün deniyoruz. Bu şekilde daha güzel verim alıp daha çok kazanıyoruz. Bu yıl ilk defa nohut ektiğim 45 dönüm araziden 7 ton nohut almayı planlıyoruz." dedi.