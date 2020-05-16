Ve sonunda propolisli kolonya ürettiler

Doğanın Mucizesi Arı Ürünleri ile Hazırlanan BEE’O Kolonya, geçmişten günümüze siz ve sevdikleriniz için hediyeye dönüştü.

Arıların kovanlarını temizlemek ve sterilizasyon sağlamak için kullandıkları propolis, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent Laboratuvarları’nda özenle hazırlanarak BEE’O Propolisli Kolonya’ya dönüştü ve ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olacak şekilde tasarlandı! Üstelik %99.9 antibakteriyel özellikte!

Geçmişten günümüze gelen bir alışkanlığımız olan kolonya, BEE’O ile alıştığımız kolonyalardan farklı bir noktaya taşınıyor. BEE’O, arıların en değerli ürünlerinden olan propolisle yarattığı parfümsüz ve %100 doğal formülünü tüketicilerin beğenisine sunuyor. Arının; kovanda balını, yavrusunu ve besinini korumak için petek gözlerini kaplamakta kullandığı propolisi kolonya ile bir araya getiren BEE’O, kolonya dünyasına yenilik getiriyor.

Kolonya geleneğine modern bir yorum…

Geleneksel kültürümüzün vazgeçilmezi olan kolonya; bizi kimi zaman unutamadığımız özel anlara götürür, kimi zaman misafirlerimizi karşılar, kimi zaman da sterilizasyon sağlar. Özel formülüyle, modern, yenilikçi, doğallık temelli bir yol izleyen BEE’O Propolisli Kolonya, hayatın koşturmasında, özellikle geçirmekte olduğumuz bu salgın günlerinde size güven sağlamak için geliyor. BEE’O Propolisli Kolonya’nın Üniversite laboratuvarlarında yapılan testlerinde, cildinize sadece 30 saniyelik temas ile %99.9 oranında antibakteriyel olduğu kanıtlandı. BEE’O Kolonya, parfümsüz formülü ile 7’den 70’e herkes tarafından kullanılabiliyor.

Propolis nedir?

Pro (ön) + polis (koruyan) kelimelerinden oluşan propolis, arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir. Propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.