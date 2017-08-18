Vecihi Hürkuş'un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor

İSTANBUL (AA) - Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan "Hürkuş"un çekimleri devam ediyor.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği filmde, Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe canlandırıyor.

Eğrikapı Prodüksiyon'un yapımcılığında gerçekleştirilen filmde İntepe'ye; Gizem Karaca, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu ve Fatih Akın eşlik ediyor.

Filmde Vecihi Hürkuş'un komutanı ve kayınpederi Ratip Albay'ı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu, filme ilişkin yaptığı açıklamada, Şener Şen'in 1977 yapımı "Gülen Gözler" filminde "Vecihi" karakterinin acemi bir pilot olarak canlandırıldığına işaret ederek, "Oysaki Vecihi Hürkuş, bilinenin aksine değeri yaşadığı süre boyunca anlaşılmamış bir simadır. Askeri personeldir ve rütbesi pilot astsubay başçavuştur. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev almıştır." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, Hürkuş'un, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir, Türkiye'nin ilk yerli uçağını tek başına üretmiş ancak yanlış anlaşıldığı için önce tebrik edilmiş sonra da izinsiz uçuş yaptığı için sürgün edilmiştir. Ruslara esir düşüp, Yılanlı Ada olarak bilinen Nargin Adası'ndan yüzerek kaçacak kadar da cesur biridir. Geç kalınmış bir proje. Bir halk kahramanımızı layığıyla tanıtıyor olmanın gururunu taşıyorum. Böylesine büyük bir projede yer almak benim için mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hilal Uştuk